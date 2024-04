El histórico fallo contra un joven que mató a expareja de su madre para protegerla

La Justicia chilena leerá este viernes la sentencia que absuelve del delito de homicidio a Camilo Aliste Ávalos, de 22 años, y que mató en 2021 a la expareja de su madre para protegerla, informó la prensa local.

Romina Ávalos, madre de Camilo, fue víctima de violencia por parte de Patricio Rodríguez, durante 12 años. Lo había denunciado más de 20 veces y llevaba separada de él desde 2019.

Pero el 6 de octubre de 2021, Patricio, en arresto domiciliario y con prohibición de acercarse Romina, la retuvo durante tres días en su vivienda.

#HOLACHILELARED🚨 Abogado de Camilo Aliste, quien mató a su padrastro por defender a su mamá: "Pedimos la absolución completa" https://t.co/Jz4F0dFgfv — LaRed (@LaRedTV) February 18, 2022

"No tuve más alternativa"

Camilo, que entonces tenía 19 años, fue en busca de Romina. "Mientras me acercaba, escuchaba los gritos de auxilio de mi mamá. Entré al departamento, él estaba súper agresivo. Me amenazó con un cuchillo y le di dos puñaladas", recordó.

El joven fue condenado a tres años de cárcel, pero su defensa logró que la Corte de Apelación anulase en diciembre la sentencia. La Justicia fijó una nueva sesión para marzo, y este mes de abril se reafirmó la resolución.

"Tuve que actuar por necesidad. No tuve otra opción. Tenía que salvar a mi mamá, no tuve más alternativa. Solo pensaba en salvar a mi mamá y no encontrarla muerta", aseguró.

