La Casa Blanca defiende a Biden después de que dijera que caníbales devoraron a su tío

"No deberíamos hacer bromas sobre esto", dijo la portavoz de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, señalando que el presidente estadounidense estaba viviendo un "momento emotivo" cuando hizo sus comentarios.

La portavoz de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, se ha visto obligada este viernes a comentar la afirmación del presidente de EE.UU., Joe Biden, de que un tío suyo que combatió en el Pacífico durante la Segunda Guerra Mundial podría haber sido víctima de caníbales, después de que su avión fuera derribado sobre Nueva Guinea.

Tal comentario fue recibido con escepticismo y causó una gran controversia debido a que la versión oficial apunta a que el avión de su tío Ambrose Finnegan en realidad se perdió en mar abierto después de que ambos motores de la aeronave fallaran a baja altitud.

Al ser preguntada al respecto durante una rueda de prensa, la vocera defendió al mandatario e indicó que Biden estaba atravesando un "momento emotivo" cuando hizo sus declaraciones. "No deberíamos hacer bromas sobre esto", subrayó.

"El presidente vivió un momento emotivo y, creo, simbólico. Tuvo la oportunidad, como presidente, de honrar el servicio de su tío como soldado. Tuvo la oportunidad de estar allí, como presidente, para hablar de la valentía de su tío, y no solo de su tío, sino de muchos miembros del servicio estadounidense que arriesgaron sus vidas en nombre de este país", declaró Jean-Pierre.

"Entonces, sobre su tío, que perdió la vida cuando el avión militar en el que viajaba se estrelló en el Pacífico después de despegar cerca de Nueva Guinea, el presidente destacó su historia mientras defendía el honor de nuestro compromiso sagrado de preparar a aquellos a quienes enviamos a la guerra y cuidar de ellos y de sus familias cuando regresan a casa", agregó.

No obstante, Peter Doocy, periodista de Fox News, continuó preguntando a la vocera, insistiendo en los comentarios del mandatario sobre su tío. "¿Por qué el presidente Biden dice que lo derribaron? No hay evidencia de eso. ¿Y por qué dice que a su tío se lo comieron los caníbales? Ese es un mal camino a seguir", dijo.

"Tu última frase es… es para reírse, es para una declaración divertida. Y él se toma esto muy en serio. Su tío, que sirvió y protegió a este país, perdió la vida sirviendo. Y eso debería importar", se limitó a responder la portavoz sin contestar directamente a las dudas del periodista.

¿Qué dijo Biden?

Este miércoles, tras visitar un monumento a los desaparecidos en combate en Scranton, su ciudad natal, Biden sugirió la posibilidad de que Ambrose Finnegan, el tío que combatió en el Pacífico, podría haber sido víctima de caníbales, después de que su avión fuera derribado sobre Nueva Guinea. "Pilotaba aviones monomotor, vuelos de reconocimiento sobre Nueva Guinea. Se había presentado voluntariamente porque alguien no podía hacerlo. Fue derribado en una zona donde había muchos caníbales en Nueva Guinea en aquella época", comentó a los periodistas.

"Nunca recuperaron su cuerpo. Pero el Gobierno regresó, cuando yo fui allí. Lo revisaron y encontraron algunas partes del avión y cosas por el estilo", añadió. El mismo día, Biden volvió a hablar de ese suceso ante la prensa en el aeropuerto de Avoca, Pensilvania, y afirmó que "nunca encontraron el cuerpo porque había muchos caníbales en esa parte de Nueva Guinea".

Comentarios "inaceptables"

Académicos de Papúa Nueva Guinea describieron las afirmaciones de Biden como infundadas y molestas. Michael Kabuni, profesor de Ciencias Políticas en la Universidad de Papúa Nueva Guinea, explicó que el canibalismo fue ejercido por algunas comunidades en el pasado en contextos específicos. "Había contexto. No se comerían simplemente a cualquier hombre blanco que cayera del cielo", precisó. De acuerdo con el experto, aunque el canibalismo en su país es un hecho verificado, "sacarlo de contexto e insinuar que tu [tío] salta del avión y que de alguna manera pensamos que es una buena comida, es inaceptable".

Por su parte, el gobernador de la provincia de East Sepik, Allan Bird, se tomó con poca seriedad las frases de Biden. "En realidad, no tengo palabras", indicó. "No me siento ofendido. Es realmente gracioso. Estoy seguro de que cuando Biden era niño, esas eran las cosas que escuchaba decir a sus padres. Y probablemente lo acompañó toda su vida", agregó.