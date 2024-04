Revelan el número de tanques Abrams perdidos recientemente por Ucrania

Las Fuerzas Armadas de Ucrania han perdido cinco tanques Abrams en dos meses, y los aviones no tripulados se han convertido en un instrumento importante para derrotar a este tipo de equipo, informa The New York Times.

De los 31 tanques entregados por EE.UU. a Ucrania el pasado otoño, cinco fueron destruidos, mientras que otros tres sufrieron daños moderados.

Según la publicación, los tanques son un símbolo importante del poder militar estadounidense, pero el uso generalizado de drones amenaza con reescribir la forma en que se utilizarán en futuros conflictos.

"Dependiendo de su tamaño y sofisticación tecnológica, los drones pueden costar tan solo 500 dólares, una inversión insignificante para derribar un tanque Abrams de 10 millones de dólares", afirma la publicación.

En marzo, el ministro de Defensa de Rusia, Serguéi Shoigú declaró que desde principios de este año el Ejército ruso destruyó cuatro tanques Abrams, 27 vehículos Bradley, seis lanzadores HIMARS y 11 lanzadores de sistemas de misiles antiaéreos, incluidos cinco Patriots, todo ello de fabricación estadounidense, así como cinco tanques Leopard, de fabricación alemana.