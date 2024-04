Policías intimidan y tratan de arrestar a jóvenes por jugar al UNO en la vía pública (VIDEO)

Tres jóvenes que jugaban al popular juego de cartas UNO en una calle de la ciudad de Toluca, en el estado de México, estuvieron a punto de ser arrestados por policías que los acusaron de estar cometiendo un ilícito.

De acuerdo con medios locales, el hecho se presentó el miércoles en la colonia Carlos Hank González. Mientras el grupo de amigos departía, varios uniformados se acercaron a ellos y les decomisaron la baraja al considerarla un juego de azar y apuestas, práctica prohibida por la ley en todo el territorio.

Asimismo, los agentes notaron que traían consigo una botella, aparentemente con licor, y los acusaron de ingerir bebidas alcohólicas en vía pública. En este contexto, demostraron su intención de trasladarlos a una comisaría por su presunto mal comportamiento, pero una testigo resolvió interceder al considerar que los patrulleros estaban siendo injustos y abusando de su autoridad.

"No te voy a permitir que te los lleves porque esto es una detención ilegal", se le oye decir a la mujer en un video que circula en redes sociales. Además, explica a los policías que el UNO no es un juego de azar y que tampoco estaban apostando. Al respecto, el medio mexicano Aristegui Noticias señala que luego de que la empresa de juguetes Mattel adquiriera la patente de esas cartas, el UNO pasó a ser un juego de mesa para todas las edades y sin restricciones de venta ni uso.

En #Toluca la policía municipal intentó detener a dos jóvenes por jugar “UNO” en un parque.Los uniformados intentaron llevarlas a la oficialía calificadora porque para ellos un juego de mesa es un juego de azar. pic.twitter.com/a8ntCf2CzJ — Mario C. Rodríguez (@Mario_CRM) April 18, 2024

En cuanto a la acusación de que estaban bebiendo, la testigo instó a la oficial presente a que lo corroborase con un alcoholímetro antes de cualquier cosa. "No estaban bebiendo. ¿Cuál es tu temor? El reglamento indica 'beber bebidas alcohólicas en vía pública', y no la estaba bebiendo [la botella]", argumentó.

De acuerdo con el diario Excélsior, tras conocerse la grabación, la Dirección de Seguridad Pública y Protección de Toluca inició una investigación interna. Hasta el momento no se considera que hubiese una vulneración de los derechos de los jóvenes, ya que finalmente no fueron arrestados. En este orden de ideas, no se ha sancionado ni condenado a ninguno de los funcionarios involucrados.

De cualquier modo, el caso generó críticas en México de parte de la ciudadanía contra la manera de actuar de los policías, por acosar y amedrentar a los tres civiles, y perder su tiempo en este tipo de situaciones.