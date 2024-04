Encapuchados retienen el convoy de Claudia Sheinbaum en el violento estado mexicano de Chiapas

Un grupo de encapuchados retuvo durante unos minutos el vehículo en el que viajaba la candidata oficialista a la presidencia de México por la coalición Sigamos Haciendo Historia, Claudia Sheinbaum, en el municipio de Motozintla, en el estado de Chiapas.

"Acuérdese de la Sierra. Acuérdese de la gente pobre, doñita. Nada más eso le queremos decir. No estamos en contra del Gobierno, llévese eso en su mente, no estamos en contra de ustedes", dijo un hombre vestido de negro, mientras Sheinbaum le escuchaba desde el asiento del coche con la ventanilla bajada.

En un hecho inédito, un grupo de encapuchados intercepta a la candidata @Claudiashein. Le piden se acuerde de la #Sierra de #Chiapas y de la gente pobre. El incidente se presentó en el tramo carretero a #Motozintla y significó un susto para el convoy de la comitiva y la #Prensapic.twitter.com/Hb89W5olZ7 — Gabriela Coutiño (@GabyCoutino) April 22, 2024

El hombre comentó a la candidata –que se encuentra haciendo campaña en este estado– que la gente no quiere que "Motozintla sea un desastre más como Comalapa", un municipio a poco más de 10 kilómetros en la frontera con Guatemala y bajo control del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

"O sea, queremos que usted, cuando esté en la presidencia, nos haga favor de limpiar ese tramo a Comalapa, porque no podemos llegar para allá, porque, si pasamos para allá, nos hacen pedacitos a todos. Es el sentir de nosotros como pueblo. No le quitamos su valioso tiempo y muchísimas gracias por pararse", agregó.

"Me llamó mucho la atención"

Después, en declaraciones a los medios, Sheinbaum calificó lo ocurrido como "algo muy extraño". También detalló que no se sintió intimidada y que una de las que cosas que más sorprendieron fue que el único medio que había era Latinus, muy crítico con el Ejecutivo de Andrés Manuel López Obrador.

"O sea, llegaron, nos pararon, nos dijeron que no estaban contra el gobierno. El único medio que estaba ahí era Latinus. Y luego les digo, al final, me llamó mucho la atención que dijeron: 'Y no somos ni fifís ni nada de eso, ¿eh?'. Muy extraño", reiteró Sheinbaum, quien consideró que las personas que la retuvieron no pertenecían al crimen organizado.

Al ser preguntada sobre la posibilidad de que se tratase de un montaje, la candidata contestó: "No sé, me llamó mucho la atención, la verdad".

Chiapas es un estado muy codiciado. No solo sirve como tránsito para la cocaína proveniente de Centro y Suramérica, es también una ruta clave para los migrantes y un territorio pletórico de recursos naturales, entre ellos, hidrocarburos, minerales y agua dulce.

La disputan por el territorio que desde hace años libran el Cártel de Sinaloa y el CJNG ha convertido a Chiapas en una entidad federativa cada vez más insufrible: han aumentado el narcotráfico, el consumo de drogas, los homicidios, los feminicidios y las desapariciones.