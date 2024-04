Bullrich defiende el recorte presupuestario a universidades públicas y critica los "kioscos"

La ministra de Seguridad de Argentina, Patricia Bullrich, defendió el recorte del presupuesto impulsado por el Gobierno de Javier Milei a las universidades nacionales, las mismas que han advertido que su continuidad está en peligro, por lo que el martes 23 realizarán una marcha para rechazar la medida.

Durante una entrevista televisiva, la funcionaria aseguró que "las universidades se tienen que sacudir" y pidió replantear su estructura. "Las universidades se miden por la ciencia que producen. No queremos más presupuesto para más burocracia. El presupuesto debe ser para que los profesores no den más clases gratis, para que los titulares vayan a dar clase siempre y no que como no cobran manden al suplente", expresó.

En ese marco, afirmó que "hay intereses de quienes viven de la burocracia estatal que también están en las universidades", asegurando que "esta Universidad de Buenos Aires (UBA) está más preocupada por la burocracia interna que por el nivel real de los alumnos". "Hay una universidad pública de una burocracia extrema, donde muchos hacen un kiosco [negocio] para ellos. ¿Cuánto le llega a cada estudiante del presupuesto universitario? ¿Cómo se calcula el precio por estudiante? ¿Se calcula desde el alumno que entra o el que se recibe [se gradúa]?", cuestionó.

El presupuesto más bajo

Un informe elaborado por la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) detalla que el presupuesto otorgado originalmente a las universidades públicas para este año es el más bajo desde que se llevan los registros en 1997, situación que se agrava con la inflación interanual ubicada por encima del 270 %.

Con el Gobierno funcionando con el mismo presupuesto que en 2023, ya que el del actual ejercicio no fue aprobado por el Congreso, el dinero asignado a las universidades fue 72 % más bajo, en términos reales, que el del año pasado. "La caída interanual en la ejecución presupuestaria universitaria fue del 34,4 %, esta cifra es incluso más pronunciada que el promedio del gasto público nacional que disminuyó el 30 %", explicó la ACIJ.

Por su parte, un estudio de la Facultad de Ciencias Exactas de la UBA, citado por medios locales, reveló que la institución solamente tiene recursos hasta el 31 de mayo próximo. En este contexto, distintas facultades, como las de Odontología y Derecho, se declararon en situación de emergencia presupuestaria, por lo que realizaron clases públicas en las escalinatas de entrada de sus edificios.

Clase Pública en la Plaza Houssey la UBA se defiende. pic.twitter.com/xEcgpQIRWY — Aldo Amura Prensa (@AldoAmura) April 19, 2024

Polémica entre la UBA y el Gobierno

La crisis presupuestaria generó una polémica entre el rector de la UBA, Ricardo Gelpi, y el ministro del Interior, Guillermo Francos, quien afirmó que si el directivo "cree que la forma de transitar este momento es cerrando la universidad, no está capacitado para estar al frente de la UBA".

En respuesta, Gelpi dijo que respeta la opinión del funcionario, pero no la comparte. "Yo le diría que escuche un poco más lo que yo he dicho porque yo no dije que cerramos mañana ni pasado, al contrario", aclaró el rector en una entrevista con C5N. "Nosotros no queremos cerrar, queremos estudiar, queremos investigar, queremos hacer la parte social. Lo que sí dije, pero no fui el único, [es] que al ritmo al que nos están dando dinero solo podemos funcionar entre dos y tres meses, dependiendo de cada facultad", agregó.

Estos días se estuvieron realizando jornadas de clases públicas en la Facultad de Derecho para visibilizar la crisis presupuestaria en la que nos encontramos, en concordancia invitamos a todes a sumarse a la Marcha por la educación de este 23 de Abril. pic.twitter.com/cIuIehRXEV — Red de Profesoras de Derecho-UBA (@ProfesorasFDer) April 16, 2024

"También dije que tengo la esperanza de que el Gobierno recapacite y nos vaya mandando el dinero para que podamos seguir funcionando. Si no llega el dinero en un tiempo prudencial, en algún momento vamos a tener que dejar de funcionar, porque si se nos acaba la plata, ¿cómo hacemos?", expresó.

En medio de esta crisis, el Gobierno argentino anunció el miércoles 18 de abril que había alcanzado un acuerdo con las universidades para ampliar el presupuesto. Así, el Ministerio de Capital Humano confirmó un incremento del 140 % en los fondos.

La medida implicaba un incremento del 70 % para los valores de marzo, que elevarían la asignación por gastos de funcionamiento a poco más de 10.000 millones de pesos mensuales (aproximadamente 11,5 millones de dólares). Otra suba del 70 % sería girada en mayo, con lo que el presupuesto alcanzaría los 14.224 millones de pesos por mes (16,3 millones de dólares).

Propuesta consensuada con el Consejo Interuniversitario Nacional 1.- De acuerdo a lo previsto por el Gobierno nacional se dispuso un aumento del 70% en marzo llevando la asignación por gastos de funcionamiento a $10.075.851.995 mensuales para las universidades nacionales y otro… — Ministerio de Capital Humano (@MindeCapitalH) April 19, 2024

No obstante, el vicerrector de la UBA, Emiliano Yacobitti, negó que se hubiese llegado un acuerdo y aseguró que se trató de "una propuesta del Gobierno, de manera informal", a través de la que "se comprometen a subsanar el 25 % del ajuste de los gastos de funcionamiento de las universidades".

Marcha en defensa de la universidad pública

Este martes 23 de abril se realizará una marcha en defensa de la continuidad de la universidad pública, convocada por la comunidad educativa, a la que se sumaron sectores sindicales, agrupaciones políticas de izquierda y representantes de universidades privadas.

La concentración será por la tarde frente al Congreso Nacional y desde allí partirán rumbo a la Plaza de Mayo, donde se leerá un comunicado.

MARCHA NACIONAL UNIVERSITARIA ‼️cómo ORGULLOSA ex alumna de UBA, gracias a su existencia y la gratuidad, la movilidad social ascendente no fue un enunciado, sino una realidad. TODXS a defenderla ✊🏻 pic.twitter.com/0nsVB32lV9 — La Doctora Libertad (@LibertadDoctora) April 14, 2024

Al respecto, la ministra Bullrich confirmó que van a aplicar el protocolo antipiquetes y advirtió sobre la posibilidad de que haya "una provocación". "Vamos a aplicar el protocolo, pero pensamos que en esta marcha puede haber una provocación" debido a la presencia de sectores sindicales y de izquierda. "Podría existir un intento de generar situaciones de violencia y así tener argumentos para movilizarse de aquí a la eternidad", añadió.

Por último, expresó: "Se les dio aumento de presupuesto y ¿siguen con la marcha? Evidentemente, se nota que todo se ha politizado".