"Aluciné": Zelenski se pregunta por qué Occidente protegió el cielo de Israel y no el de Ucrania

El presidente ucraniano, Vladímir Zelenski, ha manifestado que está sorprendido por cómo se diferencia la forma en la que los aliados ayudan a Israel y a Ucrania para contrarrestar los ataques militares de sus adversarios.

En una entrevista concedida al periodista francés Hugo Travers, conocido como HugoDécrypte, el líder ucraniano abordó los conflictos en Oriente Medio y señaló que estaban desviando la atención mediática de su país. En particular, expresó: "Aluciné por lo que ocurrió después de que Irán atacara a Israel" el pasado 13 de abril.

También refiriéndose a la operación que realizaron EE.UU., Reino Unido y Jordania para derribar decenas de drones y misiles fuera del espacio aéreo de Israel, Zelenski señaló: "Hemos visto que los Ejércitos, pilotos, armas de varios países aliados destruyeron el 99 % de lo que volaba sobre las cabezas de los israelíes".

"Israel no es parte de la OTAN"

"Entonces, ¿por qué me he escandalizado? ¿Cuál es nuestro problema, el de los ucranianos?", preguntó, recordando que Israel no es miembro de la OTAN y que no hay ningún acuerdo que explique la postura de los aliados con respecto a él.

Zelenski aseveró que, al principio de la operación militar especial rusa en Ucrania, le había pedido a la OTAN que declarara el espacio ucraniano zona de exclusión aérea.

"Nos dijeron que lo defendiéramos nosotros mismos. Dijeron que no podían hacerlo porque no éramos un país de la OTAN, que defender nuestro espacio aéreo involucraría a los países de la OTAN en el conflicto", manifestó antes de recordar que "Israel no es parte de la OTAN".

"Esto demuestra que la actitud de los aliados, de los países de la OTAN hacia otros países, como Israel, por ejemplo, con todo respeto, es diferente a la de Ucrania", concluyó.

"El cinismo de la situación"

La negativa a ofrecer ayuda de este tipo a Ucrania, según Zelenski, "implica que realmente le tienen miedo a Rusia", mientras que la disposición a ayudar a Israel "implica que están seguros de que no habrá guerra con Irán".

"Y este es el cinismo de la situación. Si están seguros de que no habrá guerra con Irán, pienso en la desagradable comprensión de que hay un juego entre bastidores. Y tal vez para alguien todas esas víctimas son solo [una cuestión] política", expresó calificando de "debilidad" esa postura de Occidente.