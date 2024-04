"Es probable que sea un montaje": López Obrador tras abordaje de encapuchados a Sheinbaum

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, manifestó este lunes la desconfianza que le genera el polémico episodio que vivió la candidata oficialista a la presidencia, Claudia Sheinbaum, quien fue interceptada por un grupo de encapuchados en el estado de Chiapas.

"Es muy probable que sea un montaje porque, si alguien tiene una denuncia, ¿para qué se va a encapuchar?", dijo López Obrador al referirse a un hecho que enrareció el clima de las campañas que culminarán con las elecciones presidenciales del próximo 2 de junio.

"Por la experiencia que tenemos, ya sabemos que es muy probable que sea propaganda porque, el que va a hacer un planteamiento, ni va encapuchado ni está grabando", explicó.

🔴“Es muy probable que sea montaje”, dice el presidente @lopezobrador_ sobre el grupo de encapuchados que interceptó el convoy en el que viajaba @Claudiashein durante su paso por la Sierra de Chiapas. pic.twitter.com/66d9Y2T9sk — Animal Político (@Pajaropolitico) April 22, 2024

En las giras por el país, recordó, las personas abordan a los políticos con peticiones verbales o escritas, e incluso con quejas y denuncias, pero jamás se tapan el rostro.

También advirtió que es muy sospechoso que sólo estuviera presente el medio Latinus, propiedad del periodista opositor Carlos Loret de Mola, quien es famoso por fabricar montajes televisivos.

"Loret de Mola está en contra de nosotros (...) No le tengo confianza a Latinus, son expertos en montajes, no tienen escrúpulos de ninguna índole. Son muy corruptos", dijo al recordar la reciente entrevista de ese medio a un supuesto líder de la delincuencia organizada que estaba encapuchado como los hombres que se acercaron a Sheinbaum.

"¿Quién le facilitó la llegada a ese dirigente de ese grupo, por qué lo hizo? Para hablar mal de mí en el marco de la campaña en redes de 'AMLO narcopresidente'. Entonces es muy extraño lo que sucedió en Chiapas", agregó.

Demandas

Aunque reconoció que en ese estado hay enfrentamientos de grupos criminales, López Obrador consideró que no tienen que ver con lo que pasó con Sheinbaum, ya que los hombres que se acercaron no estaban armados.

Añadió que no se comunicó personalmente con la candidata del Movimiento Regeneración Nacional (Morena), pero que de cualquier forma el tema se va a investigar.

Muy agradecida con todo el amor que nos han dado en nuestro recorrido por Chiapas, las filas de gente son impresionantes. Tengan por seguro que estaré a la altura de las circunstancias, no les voy a defraudar. pic.twitter.com/b5KsKa2MSd — Dra. Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) April 22, 2024

"No hablé con ella pero la conozco bastante bien. Ya saben lo que pienso, no soy objetivo porque la considero muy inteligente, es una mujer con carácter, con aplomo. No creo que sea algo grave, sólo quieren lograr este propósito que hasta yo mismo estoy contribuyendo, el amarillismo, la propaganda", dijo.

El domingo, mientras realizaba una gira en Chiapas, Sheinbaum fue abordada por lo menos ocho hombres que tenían cubierto el rostro. En las imágenes que ellos mismos grabaron, se ve que acercan el micrófono con el logotipo de Latinus.

"Acuérdese de la Sierra. Acuérdese de la gente pobre, doñita. Nada más eso le queremos decir. No estamos en contra del Gobierno, llévese eso en su mente, no estamos en contra de ustedes", dijo un hombre vestido de negro mientras Sheinbaum le escuchaba desde el asiento de un coche con la ventanilla bajada.

El hombre que se acercó a la candidata también le pidió resolver los problemas de comunicación y seguridad del municipio de Motozintla para que no ocurra lo mismo que en el de Comalapa, que ya está bajo control del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

"Queremos que usted, cuando esté en la presidencia, nos haga favor de limpiar ese tramo a Comalapa, porque no podemos llegar para allá, porque, si pasamos para allá, nos hacen pedacitos a todos. Es el sentir de nosotros como pueblo. No le quitamos su valioso tiempo y muchísimas gracias por pararse", agregó.

Luego, Sheinbaum advirtió que le pareció muy "extraño" y "llamativo" que la detuvieran los encapuchados, aunque aclaró que no se sintió intimidada.