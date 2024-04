"Quieren matar al presidente": Petro responde a un opositor que insinuó un golpe de Estado

El presidente colombiano, Gustavo Petro, cuestionó duramente los dichos del periodista Felipe Zuleta Lleras, quien aseguró que la única manera de "salvar el país" sería desalojándolo del poder a través de un "paro cívico" como el que en 1957 condujo a la renuncia del general Gustavo Rojas Pinilla.

"No pueden pensar en democracia, solo el odio los mueve. Para ellos el voto no existió, solo piensan en el golpe de Estado porque no aguantan que el pueblo pobre y juvenil triunfe", fustigó Petro en su cuenta de X.

Del mismo modo, el mandatario advirtió que "el proyecto democrático está en peligro", porque sus detractores más conspicuos "lo que quieren es tumbar al gobierno popular y matar el presidente".

No pueden pensar en democracia, solo el odio los mueve. Para ellos el voto no existió, solo piensan en el golpe de estado porque no aguantan que el pueblo pobre y juvenil triunfenEl proyecto democrático está en peligro. Aquí lo que quieren es tumbar al gobierno popular y matar… https://t.co/AOmMWiWpPs — Gustavo Petro (@petrogustavo) April 22, 2024

A su parecer, el remedio ante "el odio" que esos sectores representan, "es más pueblo en las calles decidiendo".

"Colombia no volverá a ser de los asesinos y los narcotraficantes, no ensangrentarán sus pueblos y sus jóvenes".

Lo que se dijo

La noche de este domingo, Zuleta Lleras aseveró en X: "La única manera de sacar al señor presidente Gustavo Petro es con paro cívico como le hicieron a Rojas en 1957. Es apagarle el país. Señores de los bancos, transportadores, supermercados. Por favor salvemos al país".

Además de Petro, otras personas, como la ministra del Ambiente, Susana Muhamad, salieron al paso de sus declaraciones. "Aquí está la 'democracia' que profesan pintada", cuestionó la funcionaria.

"Pensé que era de manera democrática ganando las elecciones Felipe", escribió por su lado el 'influencer' Beto Coral, mientras que la actriz Margarita Rosa de Francisco comentó con ironía: "Qué democracia tan chévere".

Este domingo, la oposición convocó a manifestaciones antigubernamentales en diferentes ciudades del país. Según refirió el propio Petro, las concentraciones fueron especialmente nutridas en Bogotá, Medellín y Bucaramanga, pero no así en el resto de los 18 puntos de convocatoria.