EE.UU. denuncia impunidad en México ante casos criminales durante 2023

EE.UU. denunció este lunes que México dejó sin investigar ni procesar la mayoría de los casos criminales perpetrados en 2023, como asesinatos, torturas y secuestros, entre otros delitos. En su informe anual sobre derechos humanos, el Departamento de Estado aseveró que existe un clima de impunidad que mantuvo altos los niveles de violencia en esa nación latinoamericana.

"Los elementos delictivos, incluidas las bandas locales y transnacionales y los narcotraficantes, fueron autores importantes de delitos violentos y cometieron actos de homicidio, tortura, secuestro, extorsión, trata de personas, soborno, intimidación y otras amenazas, lo que se tradujo en altos niveles de violencia y explotación. El gobierno investigó y enjuició algunos de estos delitos, pero la mayoría quedaron sin investigar ni enjuiciar", se lee en el documento.

Se sostiene allí que no hay "cambios significativos" en la situación de derechos humanos en el vecino país, al punto de que en buena parte del territorio mexicano los grupos dedicados al tráfico de personas operan en complicidad con autoridades locales.

Además, el Departamento de Estado abordó las críticas que el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, ha formulado hacia algunos periodistas, y en ese sentido habló de una "desacreditación oficial" que promueve "serias restricciones" a la libertad de expresión.

"El informe que publicamos hoy presenta una descripción objetiva y sistemática de la situación de los derechos humanos en casi 200 países y territorios. A todos se les aplica el mismo rasero: países desarrollados y en desarrollo, competidores, aliados y socios", afirmó este lunes ante la prensa el secretario de Estado, Antony Blinken.

Mientras, el viernes pasado, funcionarios de ambos países norteamericanos discutieron los logros conjuntos, y en una publicación oficial se reiteró que "EE.UU. y México comparten una poderosa asociación económica y comercial, que continúa creciendo".

López Obrador y la relación con EE.UU.

De momento, la Secretaría de Relaciones Exteriores de México no ha respondido a esta publicación. Entre tanto, López Obrador defendió la integración e indicó que es "imposible" cerrar la relación económica y comercial entre México y EE.UU. "Cuando hablan algunos políticos de EE.UU., sobre todo en este tiempo de elecciones, que van a cerrar la frontera, pues es pura demagogia porque no se puede, no se podría; la comunicación que tenemos, comercial, económica, nos impide cerrar las fronteras, eso lo debemos de tener ya claro", dijo.

"Es importante seguir aplicando una política de buena vecindad y respeto a nuestras soberanías", añadió tras su conferencia matutina del lunes.