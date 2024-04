Maduro acusa de "complicidad" a medios occidentales por silenciar atentados en su contra

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, acusó este lunes a "la prensa occidental" de acallar los numerosos atentados frustrados en su contra y de "victimizar" a los presuntos perpetradores, lo que a su juicio haría parte de "un plan para llenar de violencia" el país suramericano.

"Ellos tratan de tapar eso, en una actitud de complicidad y encubrimiento. No tengo dudas de que la prensa internacional, los grandes portales, las grandes agencias, están conscientes de que deben callar, de que deben encubrir. Y lo que es peor: tratan de victimizar y convertir en víctimas a los complotados, a los victimarios, muchas veces a través de famosas ONG", dijo el mandatario en su programa televisivo Con Maduro+, al responder una pregunta que le formulara el periodista español Ignacio Ramonet.

A su parecer, si esta situación se hubiera presentado en cualquier otra parte del mundo, es decir, cinco conspiraciones desbaratadas en 2023 y cuatro más en los primeros meses de 2024, "seguramente sería la noticia principal de todos los medios, portales, de redes, de la prensa llamada occidental".

Esta conducta, sostuvo, es inconsistente con el hecho de que existen pruebas "contundentes" y "conclusivas", que incluyen la confesión "de los autores intelectuales, planificadores, financiadores y actores directos" de los actos conspirativos, pero, a la vez, "se corresponde con un plan para llenar de violencia a Venezuela", al frente del cual estaría EE.UU.

"Yo no me engaño. He dirigido personalmente las conversaciones con los gringos y yo no me engaño: el plan principal de ellos es traer a Venezuela al fascismo; es la violencia, la guarimba (protestas violentas), el intento de golpe de Estado; desestabilizar a Venezuela para que no siga su camino de estabilidad económica […], su camino de paz", afirmó.