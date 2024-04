Cierran el único Museo de Lenin en Finlandia

Un museo dedicado a la personalidad histórica Vladímir Uliánov (Lenin) en la ciudad finlandesa de Tampere cerrará este año sus puertas para siempre. El establecimiento cultural ha estado abierto al público desde 1946 y vivió varias renovaciones de su exposición, en función de las tendencias políticas, pero nunca dejó de funcionar hasta la presente decisión.

Después de la disolución de la URSS y el cierre de varias exposiciones en las repúblicas exsoviéticas, fue un espacio magistral e incluso llegó a ser, durante algún tiempo, el único museo dedicado a Lenin que seguía funcionando en el mundo, recuerda el portal informativo finlandés Yle. Es más, registró un aumento de las visitas desde 2022 y el año pasado fue visitado por unas 12.000 personas, según informó el mismo medio hace unas semanas.

En un inicio en el recinto se mostraba a los finlandeses los postulados del leninismo y luego se convirtió en un escenario de manifestación de las buenas relaciones que Helsinki mantenía con el vecino del este. La figura de Lenin también ha tenido cierto significado para la población local como el garante de la independencia de Finlandia. Fue precisamente el líder bolchevique el que concedió —semanas después de la Revolución de Octubre de 1917— la independencia al hasta entonces Gran Principado perteneciente al Imperio ruso.

"La historia no acabó tras la desintegración de la URSS y no queremos mantenernos rehenes del pasado", sostuvo el director del museo, Kalle Kallio, en un intento de explicar la decisión tomada. "El viejo nombre no corresponde más al contenido de nuestra exposición, confunde a los visitantes y provoca malentendidos".

En este contexto, los administradores del espacio decidieron reabrir el recinto en Tampere en febrero de 2025 como el "Museo de relaciones orientales Nootti". Este nombre, en su opinión, responderá mejor a las necesidades cambiantes de los visitantes.

Poco antes de que se anunciara la medida, movimientos comunistas de Rusia y de otros países celebraron el 154.º aniversario del nacimiento de Vladímir Lenin.

Alexéi Vlasov