Excamarógrafo de Megan Thee Stallion acusa a la rapera de obligarlo a verla fornicar en un coche

Emilio García, excamarógrafo de Megan Thee Stallion, demandó este martes a la famosa rapera en la Corte Superior del condado de Los Angeles (California, EE.UU.) por "acoso" y "entorno laboral hostil". Allí declaró que la estrella del hip-hop lo hizo sentirse "avergonzado, mortificado y ofendido" al tener sexo en su presencia sin que él pudiera evitar la escena.

El episodio habría tenido lugar en junio de 2022, cuando Megan Thee Stallion estaba en Ibiza, España, y García, quien la acompañaba en aquella gira, se desplazaba con ella en un mismo vehículo. "De pronto", asegura la demanda, se entregó ella a placeres carnales con otra mujer "justo al lado" del camarógrafo, según documento judicial al que accedió Rolling Stone, entre otros medios.

"Me sentí incómodo. Me quedé de piedra y estaba en 'shock'", comentó García a NBC News.

"Emilio nunca debería haberse visto en la situación de tener que estar en ese vehículo mientras ella mantenía relaciones sexuales con otra mujer. Decir 'inapropiado' es quedarse corto. Exponer ese comportamiento ante los empleados es definitivamente ilegal", declaró a su vez su abogado, Ron Zambrano.

García trabajó como camarógrafo personal de la rapera entre 2018 y junio de 2023, cuando le notificaron que sus servicios ya no eran requeridos. Durante el mismo viaje por Ibiza, afirma haber tenido que aguantar insultos de su jefa, que lo avergonzaba por su peso excesivo, lo llamaba "puto gordo" y le decía cosas como "escupe tu comida" o "no necesitas comer". "Al escuchar a alguien que aboga por que quieras tu propio cuerpo decirme esas cosas, me sentí denigrado", afirmó.

Cuando la gira terminó, la rapera cambió la forma de remuneración de García, de modo que en lugar de un salario mensual fijo de 4.000 dólares le asignaron pagos por tarea, con la obligación de presentar facturas por cada encargo. El camarógrafo pasó a tener menos encargos formales de la cantante, pero su volumen de trabajo no disminuyó. Ahora busca que le paguen con intereses los salarios no cobrados y se le retribuyan las horas extras nunca canceladas, además de otras prestaciones.

También reclama sanciones legales y salariales de acuerdo con la legislación laboral de California, daños punitivos según las pruebas, y los costes en los que incurra por el juicio, incluidos los honorarios de sus abogados. Según comentó a NBC News, con su actual demanda aspira a una suma de más de seis dígitos.