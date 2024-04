Portugal debe "pagar los costos" de la esclavitud, reconoce el presidente

El presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, afirmó el martes que es necesario reparar los crímenes cometidos por su país durante la esclavitud transatlántica y la era colonial, informa Reuters.

"Tenemos que pagar los costos", manifestó Rebelo de Sousa en una reunión con corresponsales extranjeros. "¿Hay acciones que no fueron castigadas y los responsables no fueron arrestados? ¿Hay bienes que fueron saqueados y no devueltos? Veamos cómo podemos reparar eso", expresó.

Si bien Portugal traficó con casi 6 millones de africanos, más que cualquier otra nación europea, en las escuelas se enseña poco sobre el papel que cumplió en la esclavitud transatlántica, indica el medio. Además, la época colonial a menudo "se percibe como un motivo de orgullo", añade.

En este contexto, el mandatario portugués aseguró que la nación "asume toda la responsabilidad" por los errores del pasado.