Conan, el misterioso perro de Milei que se convirtió en parte de la cultura popular

Conan, el perro más querido por el presidente de Argentina, Javier Milei, el mismo al que clonó cuando falleció, ya se convirtió en un símbolo irónico de la cultura popular en el país sudamericano.

Así quedó demostrado en la histórica y masiva marcha en defensa de la universidad pública y gratuita que se realizó el martes y en la que abundaron menciones a un animal que está envuelto en polémica, ya que Milei suele referirse a él como si estuviera vivo, a pesar de que está demostrado que murió en 2017. E incluso le pide asesoría para sus decisiones políticas.

HASTA CONAN VINO A LA MARCHA

"En la universidad pública aprendes que los perros no hablan, estén vivos o muertos", "Estudio para no pedirle consejos a un perro muerto", "Cosas que no existen, además de Conan: el libertario inteligente", señalaban algunas de las pancartas.

"Conan no existe, los sueños de los pibes, sí", "Sin ciencia, no hay Conan (clonado)", "Cuando el perro vivía, lo atendía un veterinario de la UBA (Universad de Buenos Aires)", agregaban otras que recorrían la multitudinaria protesta.

Algunas más advertían: "No saben diferenciar a un perro muerto de uno vivo y quieren auditar las aulas", "Conan ha muerto: Nietzche", "Sin salud mental, ves a tu perro muerto: Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de La Plata", "La Universidad Nacional de Córdoba existe. Conan, no".

También hubo grupos que, en el afán de provocar al presidente y entre brincos, aplausos y carcajadas, coreaban: "Un minuto de silencio... para Conan que está muerto".

HE MUERTO EN VIDA, MINUTO DE SILENCIO

'Secuestro'

Antes de la marcha, se viralizó el video de un joven encapuchado que advirtió que había secuestrado a Conan y que, si la Policía reprimía la movilización, le haría daño.

"Tenemos a Conan, ¿y ahora qué van a hacer?", amenazó mostrando una correa que sujetaba a un perro invisible. Más tarde, llevó a su 'víctima' a la protesta, lo que provocó risas entre los manifestantes que enseguida entendían el chiste.

Final feliz: apareció Conan en la marcha

"Somos argentinos, nos gusta la educación pública, gratuita y de calidad, los genocidas presos y los perros reales", concluyó un usuario en las redes sociales al celebrar la masividad de la marcha.

Los perros de Milei se han transformado en una cuestión de Estado en Argentina debido a la importancia que el mandatario les adjudica en su vida personal y al secretismo que los rodea desde que el libertario ganó las elecciones presidenciales.

Y un día, la pregunta que todos nos hacemos por los perros de Milei llegó a las conferencias de Adorni:"Si el Presidente dice qué hay cinco perros, hay cinco perros y se terminó".

También pesan los antecedentes, ya que, cuando Conan estaba enfermo, Milei contrató a una psíquica que lo ayudó a hablar con un animal al que consideraba parte de su familia y su principal sostén emocional, junto con su hermana Karina Milei, la actual secretaria general de la presidencia.

Creo que tenemos un ganador

Luego de que la mascota murió, Milei lo mandó a clonar a un laboratorio de EE.UU. que le devolvió seis perros, dos de los cuales ya murieron. Sin embargo, el presidente sigue asegurando que tiene cinco perros, no cuatro. Y que Conan existe. Se refiere a ellos como sus "hijitos de cuatro patas".

Para el político de 53 años, soltero, que jamás se casó ni tuvo hijos ni parejas estables, son lo más importante que tiene.

¿Cuántos son?

El periodista Juan Luis González, autor de la biografía no autorizada de Milei, reveló que el presidente "habla" con los perros para pedirles consejos políticos, versión que el presidente jamás negó.

Por el contrario, llegó a decir que, dados los resultados de su campaña, sus mascotas eran los mejores asesores del mundo.

Desde que Milei asumió el pasado 10 de diciembre, los animales no han sido vistos en público.

El Gobierno sólo publicó fotos de los canes que supuestamente habitan en la residencia presidencial de Olivos. Versiones periodísticas apuntan a que el presidente prefiere mantenerlos fuera del ojo público porque teme por su seguridad.

Milei, además, suele insultar a los periodistas que revelan información sobre sus perros.

#LaTapaDeNOTICIASEl misterio de los perros de Milei: delirio y misticismo¿Qué gravedad tiene que el Presidente no pueda admitir la muerte de su perro Conan y de uno de sus clones?

A principios de abril, por ejemplo, la revista Noticias publicó en su portada un artículo titulado: 'Delirio y mistiscismo: el misterio de los perros de Milei', que cuestionaba la negación del mandatario con la muerte de su perro favorito.

A los dos días, el presidente se burló del dueño de la revista, Jorge Fontevecchia, y aseguró que su empresa de medios quebraría en poco tiempo.

La polémica llegó la semana pasada a la conferencia del vocero Manuel Adorni, ya que un periodista le preguntó cuántos perros tenía Milei en realidad.

"No entiendo qué te cambia que sean cuatro perros, cinco perros o 43 conejos. ¿Cuál es la diferencia? Si el presidente dice que hay cinco perros, hay cinco perros y se terminó", advirtió con fastidio, sin asumir que el tema ha provocado un serio debate sobre la salud mental del presidente. Y burlas en las marchas.