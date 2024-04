TikTok tacha de "inconstitucional" el proyecto de ley que prohibirá la 'app' en EE.UU.

El director ejecutivo de la aplicación aseguró que la plataforma "no se irá a ninguna parte".

La red social TikTok condenó el proyecto de ley aprobado el martes en el Senado de EE.UU. que amenaza con prohibir la aplicación en el país norteamericano si ByteDance, la empresa china propietaria, no la vende en nueve meses.

En un comunicado publicado en su cuenta de X, Tiktok calificó la ley de "inconstitucional" y prometió impugnarla en los tribunales. "Creemos que los hechos y la ley están claramente de nuestro lado y, finalmente, prevaleceremos", se lee en la declaración.

"Silenciaría a 170 millones de estadounidenses"

Asimismo, la red social aseguró que han invertido "miles de millones de dólares" para mantener "seguros" los datos de EE.UU. y a la plataforma "libre de influencias y manipulaciones externas", por lo que la prohibición "destruiría siete millones de empresas y silenciaría a 170 millones de estadounidenses".

Finalmente, TikTok afirmó qué mientras "desafían" la prohibición, seguirán mejorando la aplicación para garantizar que "siga siendo un espacio donde los estadounidenses de todos los ámbitos de la vida puedan llegar de forma segura a compartir sus experiencias, encontrar alegría y sentirse inspirados".

Decisión "irónica"

Por su parte, el director ejecutivo de la aplicación, Shou Zi Chew, se dirigió a sus usuarios en un video en el que aseguró que la ley no solo prohibiría la plataforma, si no que silenciaría "la voz" de los usuarios, al tiempo que lanzó una promesa: la plataforma "no se irá a ninguna parte".

De igual forma, señaló que la decisión era "decepcionante" e "irónica, ya que la libertad de expresión en TikTok refleja los mismos valores estadounidenses que hacen del país un faro de la libertad".