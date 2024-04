Maduro: Milei representa "el nuevo colonialismo" en la región

El presidente venezolano, Nicolás Maduro, expresó su confianza en las capacidades del pueblo argentino para hacerle frente "al nuevo fascismo" que, en su opinión, representa el proyecto político que encabeza su homólogo Javier Milei.

"Confiamos en el pueblo argentino y en sus fuerzas telúricas, en sus fuerzas históricas para defender su proyecto de país, para defender la independencia de su país, para enfrentar al nuevo fascismo, para enfrentar este modelo colonial que le quieren imponer para arrastrarlo ante el imperio estadounidense y el sionismo", sostuvo el mandatario durante su intervención en la XXIII Cumbre de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA).

Maduro hizo referencia a las multitudinarias marchas que la víspera colmaron las calles de las principales ciudades argentinas en defensa de la educación pública, a las que se sumaron referentes políticos, sociales, culturales y sindicales.

#EnVideo📹| "Confiamos en el pueblo argentino y sus fuerzas históricas para defender su proyecto de país, para defender la independencia de su país, para enfrentar el nuevo fascismo, para enfrentar el modelo colonial que le quieren imponer", enfatizó el Presidente de la República… pic.twitter.com/wpDHoAV1nA — VTV CANAL 8 (@VTVcanal8) April 24, 2024

"Ya Argentina salió ayer: un millón de hombres y mujeres salieron a las calles a decir 'no al fascismo', 'no a la venta del país', 'no a la destrucción de la educación pública', 'no a la destrucción de los derechos sociales'", dijo al respecto.

Sus comentarios se inscribieron dentro de una reflexión más general sobre el surgimiento de nuevas formas del fascismo y del colonialismo, asuntos que, en su criterio, ameritan de amplia atención, en el interés de establecer "similitudes y diferencias" con el fascismo surgido el pasado siglo. En ese orden, resaltó que esos movimientos responden a un plan de Occidente para mantener su hegemonía.

🔴 Maduro dijo que la derecha en todos los países ve a Milei como si se fuera un Dios: Milei es el nuevo colonialismo y yo solo recuerdo a Maradona.🗣️ Ante la crisis de la hegemonía imperial de EEUU y Occidente la carta que se están jugando es la guerra, dijo.📌 VTV pic.twitter.com/6GoMLRKy3o — 𝙋𝙤𝙡𝙞𝙖𝙣𝙖𝙡𝙞𝙩𝙞𝙘𝙖 (@polianalitica) April 24, 2024

"Ante la crisis de la hegemonía imperial de EE.UU. y Occidente, la carta que se están jugando es la guerra, el extremismo, el fascismo, el nuevo colonialismo. Si no, veamos a Milei en Argentina: es el nuevo colonialismo, si se le puede poner 'nuevo' al colonialismo, porque al final es el viejo monstruo expoliador, saqueador, esclavizador de los pueblos", consideró.

