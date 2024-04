Petro respalda a Sánchez: "La política de la derecha es destruir a las personas"

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, expresó este miércoles su solidaridad con el jefe del Gobierno de España, Pedro Sánchez, y con su familia, por las acciones que impulsa "la extrema derecha española" para "detener las políticas progresistas" en ese país europeo.

Petro afirmó que para "destruir la familia de Pedro Sánchez", la derecha extremista ha recurrido a "la máquina del fango", término utilizado por el filósofo y escritor italiano Umberto Eco para definir la divulgación de informaciones manipuladas con el propósito de deteriorar la imagen de una persona.

"La política de la derecha es destruir a las personas. Mi solidaridad con el presidente de España y su familia", añadió Petro, quien recordó que en su país la derecha también recurre al odio y las mentiras para difamar y evitar los cambios que pretende su Gobierno, como la reforma de salud o la del sistema de pensiones.

La "máquina del fango" impulsada por la extrema derecha española ha buscado destruir la familia de Pedro Sánchez para detener las políticas progresistas.La política de la derecha es destruir a las personas.Mi solidaridad con el presidente de España y su familia Aquí en… — Gustavo Petro (@petrogustavo) April 24, 2024

"Aquí en Colombia la derecha, hace tiempo franquista, hace la misma faena con el primer gobierno progresista desde hace muchas décadas", comentó el presidente colombiano en X.

Petro mencionó algunos hechos fascistas que se han registrado recientemente en su país, donde "algunas personas ingenuas", producto de campañas mediáticas manipuladas, terminan creyendo que "caminar al lado de los que llevan un ataúd como amenaza y gritan 'muerte al presidente', son acciones de una persona de centro".

"La máquina del fango se ha disparado en Colombia, solo que aquí, además, asesina. Esa máquina, bien aceitada con la mentira, el odio y el dinero, se detiene con la movilización popular, con quienes quieren que Colombia avance", añadió el mandatario.

Acusaciones contra la esposa de Pedro Sánchez

El presidente Sánchez puso este miércoles una pausa en su agenda oficial y anunció que evaluará la continuidad de su administración, luego de las denuncias en contra de su esposa, Begoña Gómez.

"Todo ello me lleva a decirles que seguiré trabajando, pero que cancelaré mi agenda pública, para poder reflexionar y decidir qué camino tomar", escribió Sánchez en una carta abierta que compartió en su cuenta de X.

Carta a la ciudadanía. pic.twitter.com/c2nFxTXQTK — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) April 24, 2024

El anuncio de Sánchez ocurre horas después que un juzgado de Madrid abriera diligencias previas contra Gómez, para investigar sus presuntas relaciones con empresas que recibieron fondos y suscribieron contratos públicos con la administración dirigida por su marido, según adelantó este lunes El Confidencial.

La denuncia fue presentada por la organización ultraderechista Manos Limpias, que en sus estatutos se define como sindicato, aunque no se le conoce actividad sindical alguna.

"Este ataque no tiene precedentes, es tan grave y tan burdo que necesito parar y reflexionar con mi esposa. Muchas veces se nos olvida que tras los políticos hay personas. Y yo, no me causa rubor decirlo, soy un hombre profundamente enamorado de mi mujer, que vive con impotencia el fango que sobre ella esparcen día sí y día también", sostuvo.

Si te ha gustado, ¡compártelo con tus amigos!