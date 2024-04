VIDEO: Un eurodiputado suelta una paloma en señal de paz y pasa esto

El eurodiputado Miroslav Radacovsky, del partido ultraderechista Patriota Eslovaco, liberó una paloma en el Parlamento Europeo como símbolo de paz, pero su gesto no fue bien visto por algunos de sus colegas. Escondió el ave en una bolsa bajo la chaqueta de su traje cuando subió al estrado y la soltó diciendo: "Europa necesita paz".

"Me gustaría desear a toda Europa, a todo el mundo, a los rusos y a los ucranianos, a todo el mundo la paz", dijo antes de soltar a la paloma. "Y si me lo permiten, me gustaría liberar esta paloma como símbolo de paz, para simbolizar que Europa necesita paz [...] Dejemos que esta paloma vuele sobre toda Europa. Dejemos que esta paloma nos una a todos", agregó.

El eurodiputado eslovaco, Miroslav Radačovský, suelta una paloma viva en el Parlamento Europeo por la paz en Europa: “Dejen que esta paloma vuele en Europa libremente”. pic.twitter.com/ksHKQljjgs — Terra cremada (@terra_cremada) April 24, 2024

Por su parte, Caroline Roose, eurodiputada del partido francés Los Verdes, expresó inmediatamente su preocupación por el bienestar del ave y llamó a respetar las normas. "Ha utilizado un animal, que estaba escondido en su bolsillo como un simple objeto, solo para hacer hoy una declaración de paz", criticó.

"¿Qué va a hacer ahora para recuperar a este animal? ¿Dónde está el bienestar animal en el gesto de este orador? Me parece absolutamente inaceptable", concluyó.

En la misma línea se pronunció el vicepresidente del Parlamento Europeo, Jan-Christoph Oetjen, del Partido Democrático Libre alemán. "Estoy de acuerdo con Usted e informaremos de este incidente a nuestra presidente [Roberta Metsola] y esperamos que el animal se recupere", señaló.