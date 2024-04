Macri le pide a Milei que "libere a los argentinos del peso de un Estado agobiante"

El expresidente argentino Mauricio Macri expresó su respaldo a la gestión del Gobierno de Javier Milei, y aseguró que está dando una "batalla épica" por la recuperación de las "libertades".

En un discurso brindado durante una cena de la Fundación Libertad, a la que también asiste Milei, Macri le pidió a su "querido presidente" que "libere al país del peso que significa un Estado asfixiante, agobiante", apoyando así las medidas de ajuste que aplica la Casa Rosada.

"El presidente está en una batalla épica por recuperar las libertades" Mauricio Macri le pidió a Javier Milei que "libere al país del peso que significa un Estado agobiante" y reconoció: "Estamos logrando que los argentinos entiendan esta libertad que tanto ansiamos". pic.twitter.com/MVLVXUEjgh — Corta 🏆 (@somoscorta) April 25, 2024

"Estamos logrando que los argentinos entiendan que esta libertad que tanto ansiamos no puede darse en algunos aspectos y en otros no. No hay libertad política sin libertad económica, sin independencia de los poderes y sin libertad de expresión", afirmó el referente de la centroderecha argentina.

Para Macri, las regulaciones del Estado han impedido que los argentinos puedan "crecer".

"Todos los que estamos acá esperamos que el presidente nos libere y nos lidere hacia una Argentina donde cada uno de sus habitantes pueda elegir", dijo Macri, reafirmando su alianza con el libertario.

Antes de cerrar su alocución, el líder del partido Propuesta Republicana (PRO) homenajeó al expresidente chileno Sebastián Piñera, fallecido en febrero pasado en un accidente aéreo.