La nueva tarifa de entrada turística a Venecia desata las protestas vecinales

Comités y asociaciones de vecinos de la ciudad italiana de Venecia, declarada Patrimonio Mundial de la Unesco, han convocado protestas para este jueves, 25 de abril, coincidiendo con el arranque del programa piloto aprobado por las autoridades de la urbe para que los turistas paguen 5 euros (unos 5,36 dólares) por visitar la ciudad durante las horas pico, si no disponen de una reserva de hotel para trasnochar, informa The Guardian.

Las autoridades locales argumentan que la medida ayudará a proteger Venecia —que a primeros de año casi fue incluida en la lista de patrimonios de la humanidad en peligro— de los efectos del turismo excesivo y a mejorar la calidad de vida de los residentes. Sin embargo, los vecinos insisten en que la tasa no contribuirá a resolver estos problemas.

El líder de un grupo activista de residentes, Matteo Secchi, asegura "casi toda la ciudad está en contra" del programa de entrada pagada a Venecia. "No se puede imponer una tarifa de entrada a una ciudad; lo único que están haciendo es transformarla en un parque temático", afirma, al tiempo que denuncia que la medida proporciona "una mala imagen para Venecia".

La líder de la asociación para la vivienda ASC, Federica Toninello, también critica la medida. "Los 5 euros no servirán para disuadir a la gente", sostiene, señalando que las autoridades locales "no han comprendido realmente las consecuencias del turismo de masas en una ciudad como Venecia". "Los excursionistas de un día no son el problema; cosas como la escasez de viviendas asequibles lo son", afirma. En este sentido, recalca que lo que la ciudad necesita realmente son políticas para ayudar a los residentes.