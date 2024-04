Lukashenko: EE.UU. está arrastrando a Bielorrusia a un conflicto militar

El presidente de Bielorrusia, Alexánder Lukashenko, ha denunciado este jueves que EE.UU. está arrastrando a su país a un conflicto militar.

"Washington está haciendo todo lo posible para arrastrar a nuestro país al conflicto. Poner en marcha un mecanismo para involucrar a otros Estados en el conflicto, es decir, debilitar tanto la región de Europa occidental como Europa oriental", afirmó Lukashenko, citado por medios locales.

El mandatario bielorruso considera que el nuevo millonario paquete de ayuda de EE.UU. a Ucrania es un factor importante en la escalada del conflicto. El conflicto en territorio ucraniano es "el principal riesgo real" a la seguridad nacional de Bielorrusia, agregó.

"Washington está impulsando progresivamente narrativas agresivas contra los Estados bielorruso y ruso, aumentando el grado de hostilidad del bloque de la OTAN en nuestra dirección", denunció. Asimismo, recordó que más de 64.000 militares estadounidenses —una cantidad similar a todos los efectivos del Ejército bielorruso— y más de 33.000 soldados de la Alianza Atlántica han sido desplegados de forma permanente en Europa.

"Vemos cómo al otro lado de nuestra frontera occidental se mejoran a marchas forzadas los aeródromos, las bases navales y los polígonos de tiro, así como también se crean bases avanzadas para el despliegue anticipado y el almacenamiento de equipos, armas y material", indicó.

Situación favorable para condiciones de paz

Entre otras cosas, Lukashenko señaló que la actual situación es muy favorable para las conversaciones de paz y que se podría empezar retomando los acuerdos de Estambul. Añadió que un tratado de paz entre Moscú y Kiev no necesariamente se basaría en estos acuerdos, pero "son un buen punto de partida para avanzar".

"Todos los militares, jefes de inteligencia occidentales, políticos y jefes de Estado ya están diciendo públicamente que no se puede dejar ganar al [mandatario ruso Vladímir] Putin. Si insisten en que no se puede, este es el momento de negociar. Juegan al empate en este momento", declaró, al tiempo que señaló que "no hay que proponer soluciones radicales" como la "fórmula de paz" del presidente de Ucrania, Vladímir Zelenski.

Según Lukashenko, esta "fórmula" es "imposible", porque Moscú no abandonará los territorios liberados. "Pero si ahora [...] no se negocia, Ucrania irá perdiendo su condición de Estado y puede dejar de existir", subrayó.