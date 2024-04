López Obrador alista su despedida de la Presidencia

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, anticipó los planes que tiene para despedirse de la ciudadanía, ya que el próximo 1 de octubre le entregará la banda presidencial a quien gane las elecciones del 2 de junio.

"El 1 de septiembre daré un informe en el Zócalo", reveló al ser cuestionado sobre la "gira del adiós" durante su habitual encuentro matutino con la prensa, y cuando faltan casi cinco meses para que deje el poder.

El mandatario precisó que el 15 de septiembre encabezará su última ceremonia de la Independencia, también en el Zócalo, en la que asomará al balcón del Palacio Nacional para gritar los tradicionales "vivas" a los héroes patrios, pero sin discurso alguno.

"Es la fiesta cívica más importante del país y esta va a ser muy especial", dijo.

Última 'mañanera'

Durante esas semanas, aseguró, cumplirá de manera normal con su agenda hasta el 30 de septiembre, día en el que realizará la última de sus conferencias 'mañaneras' que se convirtieron en la principal estrategia de comunicación de su Gobierno.

"Luego me quedo a preparar la transición, a planchar la banda presidencial para entregarla", bromeó al recordar que su mandato concluye oficialmente a la medianoche del 30 de septiembre.

"Al otro día entrego la banda, se termina la ceremonia y me voy, después ya no nos vamos a ver porque me jubilo, y eso significa que no voy a participar en ningún acto, ninguna conferencia", advirtió.

López Obrador aseguró que tratará de no tener presencia alguna en la vida pública ni siquiera a través de fotografías.

"No me voy a dejar fotografiar. Y ya nada de política, voy a dedicarme a hacer un trabajo de investigación sobre las sociedades prehispánicas en México que me va a llevar tres, cinco años, ya estoy reuniendo mi bibliografía básica ", señaló.

