Jefe militar argentino defiende compra de aviones F-16 a Dinamarca

Xavier Isaac, titular del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, aseguró que la decisión de adquirir las aeronaves con apoyo de EE.UU. no responde a un "alineamiento geopolítico".

El jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Argentina, el brigadier Xavier Isaac, justificó la compra de 24 aviones F-16 a Dinamarca, con apoyo financiero de EE.UU., y aseguró que la opción era mejor que la ofrecida por China.

En 2023, el entonces Gobierno de Alberto Fernández evaluaba la adquisición de 24 jets supersónicos JF-17 Thunder en negociaciones con Pekín, y abrió una pulseada con Washington, que acercó la oferta de los F-16.

Finalmente, la semana pasada el Gobierno de Javier Milei concretó la compra a Dinamarca con el financiamiento de EE.UU., por un valor de 650 millones de dólares.

Hoy, concretamos la adquisición mas importante para todos los argentinos desde 1983. Y es realmente cine 🚬 pic.twitter.com/GOXfvMDDxX — Ministerio Defensa (@MindefArg) April 16, 2024

"Sin ninguna duda, las condiciones económicas son mucho más favorables. Quiero derribar ese mito de que la financiación china era superadora. No lo fue. Si después geopolíticamente esto implicó un alineamiento, no me voy a meter en ese tema. Los F-16 fueron la mejor opción y la mejor oferta que tuvo el país", dijo Isaac en una entrevista publicada este jueves por La Nación.

¿Una compra sin presión?

El contrato, firmado por el ministro de Defensa, Luis Petri, en Copenhague, se efectivizó en sintonía con la "alianza estratégica" que Milei anunció días atrás, en el marco de la visita de la jefa del Comando Sur de EE.UU., Laura Richardson.

Tanto Richardson como otras autoridades norteamericanas expresaron su preocupación por la presencia de China en la región. Pero incluso desde antes de llegar al poder Milei anticipó que no haría tratos con el gigante asiático por tratarse de un país "comunista".

Sin embargo, el jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Argentina negó que haya pesado en la elección del material bélico el alineamiento de la administración libertaria con lo que el presidente llama "el mundo libre", donde ubica también a Israel como uno de sus principales aliados.

"Cuando hicimos el proceso de selección del avión caza, yo no sentí ninguna presión de ningún lado. Ni de China, ni de Estados Unidos, ni de nuestro gobierno", dijo la autoridad militar de Buenos Aires.

Y continuó: "Tal vez había preferencias políticas en favor de uno u otro avión. Pero nosotros hicimos la selección pura y exclusivamente en función de las capacidades del avión, el sostenimiento posterior a la compra y la posibilidad de adquirirlos sin descuidar la realidad económica del país".

El brigadier Isaac señaló además que Argentina deberá hacer una fuerte inversión en la VI Brigada Aérea de Tandil, donde los aviones F-16 tendrán su base.

Según declaró, debido a la potencia de motor de las aeronaves será necesario renovar la pista, los hangares y las instalaciones del lugar. Para ello, adelantó, se destinará una inversión que podría oscilar entre 10 millones y 15 millones de dólares, para remodelaciones que se extenderán por un año.

Críticas a la decisión

Por cierto, la compra de equipamiento militar fue muy cuestionada por las fuerzas opositoras. No solo por la antigüedad de las aeronaves, calificadas como "viejas" —fueron construidas hace más de 40 años— y en desuso, sino además porque el Gobierno nacional, en su afán de alcanzar el "déficit cero", está recortando recursos básicos en áreas sensibles, como educación, jubilaciones o comedores comunitarios.

Desde el kirchnerismo reconocieron que era necesario reequipar y modernizar la flota aérea, pero no como se hizo. "Para que las Fuerzas Armadas puedan ejercer el poder de disuasión es necesario tener armas como las que ofrecía China", aseguró la exministra de Defensa Nilda Garré, al pronunciarse en favor de las aeronaves JF-17 Thunder.

Para Isaac, sin embargo, los F-16 "fueron la mejor oferta financiera y en materia operativa y de logística". "Lo repito hasta el cansancio", insistió.

