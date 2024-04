Diosdado Cabello describe al "candidato del imperialismo" en Venezuela

Diosdado Cabello, primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), caracterizó este jueves a quien considera es el "candidato del imperialismo" estadounidense para los venideros comicios del 28 de julio, cuya propuesta, aseveró, se basa en "la exclusión", la imposición de más bloqueos y "la persecución" contra el pueblo venezolano.

"Ahora el imperialismo tiene candidato en las elecciones presidenciales. Tiene un candidato que defiende las sanciones, que pide más bloqueos contra Venezuela, tiene un candidato que insulta a la mujer venezolana, que no le gustan los negros; un candidato que no quiere a la población afrodescendiente, no quiere a los hermanos de los pueblos originarios […] y tampoco quiere a la sexodiversidad", sostuvo el también diputado en un acto contra las sanciones de EE.UU. celebrado en la población llanera de Biscucuy.

En decir del dirigente socialista, la propuesta de este personaje se basa en "la exclusión, la persecución, seguir pidiendo sanciones y seguir pidiendo bloqueos", si bien manifestó que frente a esa situación, el "pueblo organizado, claro, consciente, sabe lo que tiene que hacer".

ÚLTIMA HORA | Diosdado Cabello desde Portuguesa afirma que Edmundo González "es el candidato del imperialismo"."El imperialismo tiene un candidato que defiende las sanciones, que pide más bloqueo, que insulta a la mujer, que no le gusta los negros"

Tras la caracterización, Cabello reveló que se trata de Edmundo González Urrutia, abanderado de oposición extremista. "Lo asumen, es su candidato, es el candidato del imperialismo, el que va a entregar nuestro petróleo, nuestra riqueza, que va a perseguir a nuestro pueblo, que, de ganar, van a poner aquí para perseguir al pueblo", afirmó.

Quién es González Urrutia

González Urrutia fue designado a inicios de esta semana como representante del sector opositor aglutinado en la Plataforma Unitaria.

Se trata de un internacionalista prácticamente desconocido en las arenas políticas, aunque recientemente se han viralizado comentarios racistas, misóginos y de odio que profiriera a mediados de la década pasada y también se ha hecho público que en 2002 respaldó el golpe de Estado contra el entonces presidente Hugo Chávez, pese a que se desempeñaba como embajador venezolano en Buenos Aires.