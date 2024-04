Reportan que Daniel Sancho goza de un trato preferente en su juicio

Daniel Sancho, acusado de asesinar y descuartizar en agosto de 2023 al cirujano colombiano Edwin Arrieta en Tailandia, está gozando de trato de favor en el juicio, informaron este viernes medios locales citando a personas familiarizadas con el caso.



"Hay personas del tribunal cercanas a la defensa de Daniel Sancho y con influencia en la corte", explican las fuentes, que consideran "extraño" que el tribunal aplazara la declaración del acusado —prevista para este jueves— hasta la semana que viene por un problema con el aire acondicionado.

Asimismo, señalan que Sancho no ha querido declarar porque quiere escuchar primero lo que dicen los testigos. "Le han cambiado el traductor del inglés al español y le han puesto a uno de su confianza. Ahora ocurre lo del aire acondicionado, casualmente cuando los abogados españoles de la familia Arrieta se encuentran en [la isla tailandesa de] Koh Samui", añaden.

"Curiosamente, el fiscal del caso [Jeerawat Sawatdichai] ha pasado de defender el asesinato premeditado a afirmar 'off the record' que no ve tanto la premeditación", concluyen. La defensa de Sancho sostiene que se trató de un homicidio cometido en defensa propia tras una pelea con Arrieta, mientras que la Fiscalía y la coacusación afirman que fue un asesinato con premeditación, delito para el que el código penal del país asiático contempla la pena de muerte.