Orbán: "Este año podemos acabar con una era ignominiosa de la civilización occidental"

El orden mundial basado en la hegemonía liberal progresista solo trae consigo guerras y caos, hace colapsar economías y confunde al mundo, por lo que fracasó y debe ser reemplazado, declaró el primer ministro húngaro, Viktor Orbán, durante su intervención en la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC, por sus siglas en inglés), que arrancó este 25 de abril en Budapest.

"Este año podemos acabar con una era ignominiosa de la civilización occidental, el orden mundial basado en la hegemonía liberal progresista, para reemplazarlo por un orden mundial soberanista", dijo en referencia a las próximas elecciones al Parlamento Europeo, que se celebrarán entre el 6 y 9 de junio, y a las presidenciales estadounidenses de noviembre.

Al mismo tiempo, advirtió de que los partidarios del "viejo mundo" siguen "sentados en Bruselas y en Washington". "Este año nos comprometemos a expulsarlos de allí", dijo Orbán, que llamó a aprovechar "la oportunidad sin retorno de reemplazar el decadente espíritu mundial progresista liberal por otro espíritu mundial, un orden mundial soberanista".

"No tienen preocupaciones morales"

"En este orden mundial, no existe una ideología global a la que todos deban ajustarse, porque el interés nacional determina el movimiento de los Estados, y cada nación independiente actúa sobre la base de su propio interés nacional", explicó. Asimismo, el mandatario detalló que, en el marco del "espíritu mundial soberanista", el Estado protege a sus ciudadanos y sus fronteras y "la economía mundial está organizada sin ideología, según la línea del beneficio mutuo".

No obstante, Orbán advirtió de que "los liberales progresistas sienten el peligro", ya que "el reemplazo de la era también significa su reemplazo, el fin del espíritu mundial progresista", por lo que "están decididos a todo, no rehuyen nada y ahora siguen en el poder". "Son oponentes peligrosos, no tienen preocupaciones morales", recalcó.

En este sentido, alertó que "si es necesario" utilizarán los órganos estatales como "herramienta de opresión" para inculcar su "normalidad invertida", donde "la migración es un recurso" y "la guerra es paz". "Fondo de paz, así se llama el fondo financiero de Bruselas desde donde se envían al frente las armas más destructivas", denunció en referencia al Fondo Europeo de Apoyo a la Paz que proporciona fondos para asistencia militar a Ucrania.