Shoigú revela las tácticas de EE.UU. en la política mundial

EE.UU. utiliza tácticas para incitar focos de inestabilidad en el mundo, genera amenazas a la seguridad de un país y al mismo tiempo ofrece asistencia militar a la parte que le conviene, ha denunciado el ministro de Defensa de Rusia, Serguéi Shoigú, durante una reunión de los ministros de Defensa de la Organización de Cooperación de Shanghái (OCS) que se celebra este viernes en Astaná (Kazajistán).

El ministro ruso destacó que su país siempre "se ha esforzado al máximo para mantener la estabilidad estratégica y el equilibrio del poder en el mundo", no obstante la actual situación internacional sigue siendo difícil y se observa una tendencia a su empeoramiento.

Seis oleadas de expansión de la OTAN

"Después del colapso de la Unión Soviética, la expansión de la Alianza del Atlántico Norte hacia el este continúa, aunque en los años 90 se nos prometió que esto no sucedería. Sin embargo, [desde entonces] se registró seis oleadas de expansión de la OTAN", recordó.

"Las tropas de la Alianza [Atlántica] se han acercado mucho a las fronteras rusas y crearon amenazas adicionales a la seguridad militar. Quiero enfatizar que no fuimos nosotros, sino ellos quienes vinieron hacia nosotros", subrayó, al agregar que "esto demuestra una vez más que no podemos confiar en Occidente".

"Y ahora se nos reprocha que, si Rusia no es detenida en Ucrania, supuestamente atacaremos a los países de la Alianza", dijo Shoigú, señalando que Moscú "sigue una política de no injerencia en los asuntos de otros Estados". En este sentido, reiteró que Rusia no tiene ningún interés en atacar a otras naciones, incluidas a las de la OTAN.

"La Federación de Rusia nunca ha amenazado a la OTAN. No tenemos intereses geopolíticos ni militares para atacar a los Estados del bloque. Simplemente estamos protegiendo a nuestra gente en nuestros territorios históricos", dijo al referirse a la operación militar especial rusa en Ucrania. En este sentido, ha indicado que EE.UU. generó el conflicto y ahora lo está prolongando deliberadamente.