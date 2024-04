"Me puse a llorar como un niño": Almodóvar reacciona a la carta de Sánchez

Después de su carta a la ciudadanía publicada el miércoles en la que anunció que evaluará su continuidad en el Gobierno en medio de las denuncias contra su esposa, Pedro Sánchez, presidente de España despertó un sinfín de reacciones, la última de ellas es la del director de cine Pedro Almodóvar, quien aseguró que se echó a llorar al ver el mensaje del mandatario.

En un artículo publicado en El Diario, Almodóvar sostiene que después de estar todo el miércoles en una sesión de fotos para promocionar su nueva película, se fue a descansar en la noche cuando vio la noticia: "Me topé de bruces con la carta de Pedro Sánchez en televisión y me eché a llorar. El cansancio me provoca esta hipersensibilidad y me debilita frente a cualquier emoción".

Pedro Almodóvar ha llorado.Posiblemente en su casa O'Donnell con vistas al Retiro o lo mismo en la de Pintor Rosales de 400m2, o en el edificio de 5 plantas en la Guindalera.A ti seguramente te haya pillado trabajando.Pero tranquilo, ya el ha llorado por ti. pic.twitter.com/4oEkkHymTY — Antropólogo Atónito 🍓 (@antropologo_0) April 26, 2024

El cineasta afirmó que el mensaje de Sánchez "no es una sorpresa" para él, pues cree que "no existe ser humano que resista lo que el más resistente de nuestros presidentes ha estado sufriendo en los últimos años". "Pedro Sánchez tiene derecho a irse y abandonarnos a nuestra suerte" añadió, afirmando que España "no merece" al mandatario.

"No me extrañó que se rompiera y me provocó tal indefensión que me puse a llorar como un niño", aseguró Almodóvar explicando que el mensaje de Sánchez es un gesto que muestra "a un hombre brutalmente herido y roto". Asimismo, el director resaltó "la falta de empatía" de los medios de comunicación, y opina que "parece que a Pedro Sánchez no se le reconoce su humanidad, está obligado por su cargo a ser sobrehumano".

De igual manera, Almodóvar afirmó que existe "una nueva técnica para derribar al adversario político, acosarle mediática y judicialmente hasta quebrarle" y que "no soporte más presión", la cual calificó como una estrategia "basada en la crueldad y tortura psicológica de la víctima, que se complementa con la tergiversación y manipulación, y que cuenta con la connivencia" del Poder Judicial.

Finalmente, Almodóvar agregó que algo como esto ocurra resulta "devastador", porque pone en peligro la ya "exigua democracia" del país. "Este momento merece un ¡BASTA YA! rotundo, furibundo. Qué es lo próximo que ocurrirá, tanto si dimite Sánchez como si se queda. No quiero ni pensarlo. No puedo. En estos momentos, mi corazón esta con el presidente y su familia", concluyó.