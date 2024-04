Hallan en México el cuerpo sin vida de una adolescente con signos de violación

El cuerpo sin vida de Karla Guadalupe Chavez Ruiz, de 15 años, fue encontrado el jueves en el interior de un deportivo en el municipio de Tlalnepantla, en el Estado de México. Llevaba puesto su uniforme escolar.

"Como parte de las diligencias, en este momento, elementos de la Fiscalía recaban entrevista a un adolescente de 16 años, quien presuntamente fue la última persona que vio con vida a la víctima", explicó el Ministerio Público.

🚨Antes de que el cuerpo fuera retirado, familiares de la menor acudieron para identificarla como Karla Guadalupe Chávez Ruiz. pic.twitter.com/ZXL6FRtpRv — SEGURIDAD (@ReformaJusticia) April 25, 2024

Según la prensa, la menor fue encontrada por varias personas que ingresaron en el centro Caracoles para realizar sus actividades deportivas. La niña tenía lesiones y señales de haber sido violada.

La última vez que la madre de Karla vio a su hija fue el miércoles, 24 de abril, antes de ir al colegio. Al no regresar a casa, sus padres denunciaron la desaparición ante la Policía y junto a vecinos y amigos la buscaron durante toda la noche. Los progenitores recibieron por teléfono la fatídica noticia y acudieron al polideportivo para identificarla a la niña.

"Era una muchacha buena y estudiosa que no se metía con nadie, ni le hacía daño a nadie. No merecía morir de esa forma. Por eso exijo Justicia y que su muerte no quede impune, no lo voy a permitir, los responsables tienen que pagar", declaró su madre.