Representante ruso revela detalles de las negociaciones con Ucrania en 2022

Según el alto funcionario, "es muy difícil negociar con alguien que no puede, que incluso quiere, pero no puede tomar una decisión".

Vladímir Medinski, asistente del presidente de Rusia y jefe de la Sociedad Histórica Militar Rusa, quien encabezó en la primavera de 2022 la delegación rusa en las conversaciones de Estambul (Turquía) para resolver el conflicto con Kiev, ha revelado en una entrevista con el canal Rossiya-24 que la parte ucraniana tenía que coordinar los acuerdos con "tres jefes".

"La delegación ucraniana decía lo siguiente: 'Para ustedes es fácil, tienen un jefe, pero nosotros tenemos tres, así que lo que firmemos aquí, tenemos que acordarlo con dos jefes más'", declaró Medinski sin precisar de qué "jefes" se trata.

Según el alto funcionario, "esa es la tragedia de un Estado no soberano". "Es muy difícil negociar con alguien que no puede, que incluso quiere, pero no puede tomar una decisión, y sin embargo es parte en un conflicto difícil", concluyó.

David Arajamia, uno de los negociadores ucranianos que participó en las conversaciones de paz con Rusia, reveló en noviembre del año pasado que el rechazo por parte de Kiev de un estatus de neutralidad para Ucrania que le impida unirse a la OTAN, así como la presión del entonces primer ministro británico, Boris Johnson, fueron los factores que obligaron a la parte ucraniana a retirarse del proceso.