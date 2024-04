VIDEOS: Estudiantes vuelven a bloquear una universidad de París en apoyo a Palestina

Alrededor de 50 estudiantes acamparon la noche del jueves al viernes en el interior de una de las sedes del Instituto de Estudios Políticos de París, conocido como Sciences Po, y bloquearon su entrada, después de que la Policía reprimiera la protesta de apoyo a Palestina que se estaba llevando a cabo en otro de los edificios de la universidad, recoge BFMTV.

Même photo mais à sciences Po. Dehors les terroristes pic.twitter.com/bJlHdOK2bW — fabiengh (@fabiengh) April 26, 2024

Cerca de otros 80 estudiantes animaron desde la calle y llevaron almohadas y comida a sus compañeros que habían permanecido en el interior. "¡Aunque Sciences Po no quiera, estamos aquí! ¡Por el honor de Palestina y de todos los que están siendo asesinados!", coreaban los estudiantes reunidos pacíficamente frente a la sede de la universidad.

La protesta, organizada por el comité Palestino del centro, exige "una condena clara de las acciones de Israel por parte de Sciences Po" y "poner fin a la colaboración con todas las instituciones o entidades cómplices de la opresión sistémica del pueblo palestino". Asimismo, los estudiantes piden que "se ponga fin a la represión de las voces propalestinas en el campus".

📍Paris'te Gazze eylemiParis'teki Sciences Po Üniversitesi’nde bir grup öğrenci, kurumun İsrail’in Gazze'ye yönelik saldırılarını kınaması talebiyle okula girişlerini bloke etti: Soykırım sona erene kadar vazgeçmeyeceğiz! pic.twitter.com/KUqctH7xii — Alınteri (@GazeteAlinteri) April 26, 2024

En medio de la manifestación, se difundió un mensaje grabado dirigido a los estudiantes por parte de Jean-Luc Mélenchon, ex ministro delegado para la Enseñanza Profesional de Francia, en el que afirmaba: "ustedes son el honor de nuestro país, la imagen más fuerte que podemos dar. ¡Esto demuestra que los franceses no se resignan, no aceptan y no permiten que se produzca el terrible genocidio de Gaza!".

Libérez Gaza, libérez la Palestine ! 🇵🇸Énormément de monde à Sciences Po ⤵️ pic.twitter.com/Ijk8EIV4NM — Claire Jacquin (@jacquincl) April 26, 2024

Según Hicham, uno de los miembros del comité organizador, la movilización se ha convocado en solidaridad con las protestas masivas que tienen lugar en las universidades EE.UU. "Hay una doble titulación entre Sciences Po y la Universidad de Columbia (en Nueva York), así que tenemos compañeros allí y los estudiantes se comunican entre sí", explicó.

🇵🇸La visite de Rima Hassan. 🇮🇱Une dame qui arrive avec un drapeau israélien. 🇫🇷Des étudiants barricadés qui disent au fenêtre « avoir peur pour leur diplôme ». 😶Sciences Po est devenu une ZAD. Et je ne sais pas par quoi commencer dans mon reportage ce soir sur @TF1Info#Gazapic.twitter.com/b7yL3VjyKW — Paul Larrouturou (@PaulLarrouturou) April 26, 2024

Por su parte, la dirección de la universidad "condenó enérgicamente" las acciones estudiantiles en un comunicado en el que denuncia que estas acciones "impiden el buen funcionamiento de la institución y penaliza a los estudiantes, al personal docente y a los empleados".