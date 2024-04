"El animal está ahí": médium dice que Milei cree que su perro muerto reencarnó en un clon

La veterinaria y médium Celia Melamed afirmó este viernes que el presidente Javier Milei está convencido de que su perro Conan, fallecido en 2017, reencarnó en uno de sus clones y por eso se refiere a él en tiempo presente.

"La gente cree que es un perro muerto, pero el animal está ahí, él le puso ese mismo nombre", afirmó en una entrevista radial la médica que afirma que puede comunicarse con animales vivos y muertos y que fue contratada por Milei cuando Conan enfermó.

Fin del misterio:Melamed, la medium de Milei, contó como fue que el Loco se convenció de que uno de los clones era la reencarnación de ConanSí, la reencarnación de su perro muerto 👍 https://t.co/0nK1lutC0dpic.twitter.com/rFxZ1Nmu1H — Juan Luis González 🐜🍕 (@juanelegonzalez) April 25, 2024

El relato de Melamed se sumó a la intensa polémica que ha provocado en Argentina la misteriosa relación del presidente con sus perros clonados.

En la última semana, el vocero presidencial, Manuel Adorni, fue cuestionado en dos ocasiones sobre los animales a los que Milei define como sus "hijitos de cuatro patas".

La historia que hoy desata una serie de especulaciones comenzó cuando Conan murió, ya que el presidente lo mandó clonar a un laboratorio de EE.UU. que le regresó seis perros, dos de los cuales ya también fallecieron.

"Me parece una falta de respeto definir al presidente como una persona que habla con cosas que no existen"Al ser consultado sobre "la cantidad de perros que ve el presidente", Manuel Adorni sentenció: "Hay que dejar de hablar de determinadas cuestiones". pic.twitter.com/05dPlcKkbu — Corta 🏆 (@somoscorta) April 25, 2024

Esto significa que quedan solo cuatro perros, pero en sus discursos y entrevistas Milei suele referirse a cinco animales y siempre habla de Conan como si estuviera vivo.

Además, desde que ganó las elecciones, las mascotas permanecen ocultas y no hay ninguna foto que demuestre su existencia, a pesar de que es habitual que los políticos posen con sus mascotas.

El secretismo a su alrededor, la intensidad amorosa con la que Milei habla de ellos y la duda de cuántos son en realidad y en qué condiciones están ha provocado dudas sobre la salud mental del mandatario.

Cuantos perros ves en esta imagen, el nuevo desafío que se volvió viral. pic.twitter.com/MkUDy7Zx9n — esteban rafele (@estebanrafele) April 26, 2024

La explicación

Mientras en el Gobierno se molestan por las preguntas sobre los perros, los chistes y los memes abundan. Conan, en tanto, ya se convirtió en un emblema de la cultura popular, tal y como lo demostraron los múltiples carteles que lo mencionaron de manera burlona durante la marcha universitaria del martes pasado.

Incluso el expresidente Alberto Fernández se hizo eco de las versiones de que Milei habla y se "asesora" con Conan, polémica que también mencionó la diputada opositora Myriam Bregman en el Congreso.

Myriam Bregman les dijo en la cara: "Ustedes creen en el espíritu de CONAN, nosotros queremos que reviva el espíritu del CORDOBAZO: obreros y estudiantes unidos en la calle". Una remera que diga! 👏👏👏 pic.twitter.com/YxANAqCuJX — 🔴 ᴠɪʀɢɪɴɪᴀ ɢᴏ 🔴 (@mavirginiagomez) April 25, 2024

En medio de esa discusión pública, la médium, quien se presenta como especialista en "comunicación empática con animales", apareció en los medios para revelar que, cuando los clones de Conan llegaron a casa de Milei, uno de ellos se desplazó con total confianza, como si ya conociera el lugar.

"Sabía donde estaban las cosas, dónde le daban de comer", dijo, lo que sorprendió a quien entonces solo era un economista que solía salir en televisión.

En otra entrevista que dio el martes, Melamed se había explayado en esta historia, ya que le preguntaron directamente si era factible que Conan hubiera reencarnado.

"Todo es posible. [Milei] me contó que uno de los perros conocía la casa, sabía dónde estaba la cama, dónde estaba la comida. Él escribió al instituto de clonación y le respondieron que eso era muy frecuente. Entonces él dijo que el que reconoció la casa debía ser Conan. Ahora, si es o no es Conan, no es importante", explicó al aclarar que lo fundamental es el sentir de la persona que perdió a su mascota. En este caso, el presidente.

Esta versión podría responder a la pregunta de por qué Milei habla de su perro preferido en tiempo presente, pero no aclara por qué sigue hablando de cinco perros, cuando en realidad ya sólo hay cuatro.

La veterinaria confirmó, además, que le enseñó a Karina Milei, hermana del presidente y actual secretaria general de la presidencial, a comunicarse con los animales. "Ella en aquel momento (2017) era una persona curiosa a la que le interesó el tema", dijo.

Actualmente, agregó, ya no les da consultas a los Milei, pero sí quedó en buenos términos con ambos, a quienes calificó como "entrañables".

