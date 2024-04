Reportan que EE.UU. no sancionará a militares israelíes por violar DDHH en Cisjordania

El Gobierno de Estados Unidos no tiene pensado sancionar a las unidades de las Fuerzas de Defensa de Israel acusadas de cometer atrocidades contra los palestinos que residen en Cisjordania antes del inicio de la guerra contra Hamás el pasado 7 de octubre, reporta ABC News.

La Administración de Joe Biden determinó que tres batallones de las FDI, incluido el Netzah Yehuda, cometieron "graves violaciones de los derechos humanos" en Cisjordania, pero de todas formas seguirán siendo elegibles para recibir ayuda militar estadounidense, descubrió el medio.

Todo supuestamente porque Israel aseguró a Washington que está tomando medidas para abordar el problema. No obstante, la decisión de EE.UU., que todavía no se ha hecho pública, podría cambiar si la nación hebrea no adelanta pasos concretos al respecto.

Esa postura quedó evidenciada en una carta no fechada del secretario de Estado, Antony Blinken, al presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, obtenida por ABC News. En ella, Blinken asegura que la determinación del Gobierno norteamericano "no retrasará la entrega de ninguna asistencia estadounidense, e Israel podrá recibir la cantidad total asignada por el Congreso".

La ley Leahy obliga a las fuerzas armadas de EE.UU. a denegar armas, entrenamiento y otros tipos de ayuda bélica a cualquier unidad militar extranjera que cometa graves violaciones de los derechos humanos. Sin embargo, según detalló Blinken en la citada carta, la legislación permite una excepción para los países que hayan tomado medidas "para llevar ante la justicia a los miembros responsables de la unidad" involucrada.

Según una fuente de ABC News familiarizada con el proceso, EE.UU. e Israel tienen además un acuerdo especial que obliga a Washington a consultar con los israelíes antes de tomar cualquier decisión relacionada con la Ley de Asistencia Exterior. Esas consultas con Israel siguen en curso y solo si se descubre que una unidad militar no adopta "medidas satisfactorias de reparación o rendición de cuentas", entonces EE.UU. restringiría su ayuda, afirmó.