"No estás solo": Miles de manifestantes piden en Madrid a Pedro Sánchez que no dimita

Al grito de "democracia sí, fascismo no", "no pasarán" y "no estás solo", miles de personas han salido a la calle para mostrar su apoyo a Sánchez. Las frases "Pedro no te rindas", "claro que vale la pena" y "quédate" también son coreadas por los simpatizantes, que piden al mandatario que permanezca en su puesto.

📺TV en DIRECTO | Suena el ‘Quédate’ de Quevedo en Ferraz y los simpatizantes corean la canción https://t.co/5fIQz81Z9ipic.twitter.com/rTyFCgOGni — EL PAÍS (@el_pais) April 27, 2024

Los ministros del PSOE y otros dirigentes del partido también han salido este sábado a la calle Ferraz, en Madrid (España), donde se ubica la sede principal de la formación política, para unirse a la manifestación de militantes y simpatizantes en apoyo al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, informa Europa Press.



Durante el Comité Federal del PSOE celebrado esta jornada, la vicepresidenta del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha pedido al mandatario que no dimita y ha trasladado el apoyo del partido a su esposa, Begoña Gómez, a la que —asegura— se ha intentado "destruir".

"Es el momento de que salgamos a la calle con esos miles de compañeras y compañeros, nos fundamos en un abrazo y le gritemos a nuestro secretario general que merece la pena", declaró Santos Cerdán, secretario de Organización del PSOE, tras concluir la reunión del partido.

La Ejecutiva del PSOE se ha sumado a la militancia, con quien ha coreado consignas como "Pedro se queda" en el transcurso del acto, donde han participado unas 10.000 personas que han llegado desde todos los puntos del país.

Posible dimisión

Sánchez anunció este miércoles que despejaría su agenda pública para reflexionar acerca de su continuidad al frente del Gobierno, después de que un tribunal de Madrid abriera diligencias de investigación contra su esposa por presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción, a raíz de una denuncia presentada por la asociación Manos Limpias, vinculada a la ultraderecha.

"Necesito parar y reflexionar. Me urge responderme a la pregunta de si merece la pena, pese al fango en el que la derecha y la ultraderecha pretenden convertir la política. Si debo continuar al frente del Gobierno o renunciar a este alto honor", dijo el presidente del Gobierno español en una misiva. Su respuesta la dará el próximo 29 de abril en una comparecencia ante la prensa.

Por su parte, Alberto Núñez Feijóo, presidente del Partido Popular (PP) y líder de la oposición, ha augurado que Sánchez "dirá que para parar la derecha y la extrema derecha y por responsabilidad va a seguir al frente del Gobierno".

Este sábado Feijoó pidió a los ciudadanos que "no se dejen engañar", pues España no tiene ningún problema judicial, sino que es el presidente del Gobierno el que lo tiene "y está intentando arrastrar a su partido". "Estamos ante un tic autoritario que desde Franco jamás habíamos visto", afirmó.

Asimismo, el PP ha impulsado una campaña llamada 'En legítima correspondencia', para la cual ha pedido a la ciudadanía que envíe miles de cartas al inquilino del Palacio de la Moncloa en las que deben explicar los problemas que tienen que afrontar en su día a día, informan medios locales.

Mientras, Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, arremetió contra el mandatario durante la clausura de la Intermunicipal del Partido Popular, exigiéndole "menos manifestaciones" y "más explicaciones". Ayuso aseguró que Sánchez representa "el peor peligro" para la democracia española, y que lo único que queda es "ver que Sánchez elija por qué puerta largarse".