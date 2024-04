Carnicero argentino pide a sus clientes que acudan con linternas por la alta factura de luz

Ante el fuerte aumento en la factura de luz, Walter Mionis, propietario de una carnicería en el municipio argentino de Gualeguay, provincia de Entre Ríos, ha tomado la decisión de atender con las luces apagadas a su clientela, a la que pide amablemente que acudan con linternas.

"Recuerda que para ser atendido encienda su linterna. Debido al costo de la luz tuvimos que elegir: encender las heladeras o iluminar el local", dice un cartel colgado en la entrada del local 'Lo de Walter'.

Un carnicero le pide a sus clientes encender la linterna cuando ingresen a su local... pic.twitter.com/sqxs3qERvC — Doctor House (@Bobmacoy) April 26, 2024

El comerciante relató a la estación de radio local LT 38 que tomó esa drástica medida después de que la última factura de luz que le llegara ascendiera a 980.000 pesos (alrededor de 1.100 dólares). "Me parece una locura, algo descabellado", expresó, agregando que "si bien el costo de la carne es grande" la ganancia de la carnicería "no pasa el 20 %" por cada media res. "A veces la gente malinterpreta que como la carne sale cara, nosotros nos llenamos los bolsillos y no pasa por ese lado", agregó.

Asimismo, advirtió que, si bien ahora la medida parece "un chiste", "dentro de poquito yo creo que todos los comerciantes vamos a estar en la misma. Vamos a estar todos trabajando con la linterna del celular que todo el mundo y es algo que no gasta tanta luz".