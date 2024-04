Cristina Kirchner explica por qué EE.UU. puede permitirse un déficit fiscal

Solo países como Estados Unidos pueden permitirse tener déficit fiscal gracias a su influencia mundial, afirmó la expresidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner, al comentar las recientes declaraciones de Javier Milei sobre los logros económicos de su Gobierno.

"Creer que el problema es el déficit fiscal es no entender la Argentina, la economía ni el mundo", expresó la exmandataria en la primera aparición publica formal desde que Milei asumió el poder.

"De todos los países del mundo, solamente tres tienen superávit fiscal: Dinamarca, Noruega y Australia. ¿Saben cuál es el déficit fiscal más grande del mundo? El de EE.UU.", indicó. "Claro, tienen la maquinita de los dólares y unos cuantos portaaviones, [...] te puedes dar el lujo de tener déficit y trasladarlo a los demás países del mundo", explicó.

En este sentido, dijo que "escuchó al presidente congratularse por el superávit fiscal". "Es como no pagar el alquiler, la luz, el agua, las expensas. No tenés superávit hermano, no es cierto", afirmó. "¿Superávit de dónde? No tienen superávit. Es un superávit que no tiene sustento", indicó.

En una cadena nacional el lunes, Milei anunció que en el primer trimestre Argentina logró un superávit fiscal del 0,2 %, un logro que no se registraba "desde el año 2008". Dijo que ese objetivo se alcanzó gracias al recorte del gasto público aplicado por su gestión.