Ese es el problema de Javier Milei, según Cristina Kirchner

La expresidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner, criticó firmemente la política del actual mandatario, Javier Milei, y explicó qué problema, en su opinión, tiene el político libertario, que apuesta por un fuerte ajuste en las arcas públicas.

"¿Cuál es el problema de este presidente, que dice que el Estado no tiene fallos, que los empresarios son héroes? El problema que tiene que es muy dogmático, y entonces él quiere acomodar la cabeza al sombrero", aseveró la exmandataria durante su primer discurso público en lo que va de la gestión de Milei.

"No, presidente. Cuando el sombrero no entra, no achique la cabeza, agrande el sombrero. Es por allí. Si lo hace lo vamos a ayudar, porque nadie quiere que le vaya mal, si le va mal a usted le va mal a todos los argentinos", agregó Kirchner.

En enero de este año, Javier Milei calificó a los empresarios de "héroes". "No se dejen amedrentar por la casta política ni los parásitos que viven del Estado. Ustedes son benefactores sociales, héroes, creadores del período de prosperidad que jamás hemos vivido", dijo el mandatario argentino durante su intervención en el Foro Económico Mundial de Davos (Suiza).