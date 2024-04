Un futbolista español recibe insultos racistas durante un partido de la Liga

"He ido a sacar el córner y he escuchado sonidos de mono", lamentó el delantero al término del encuentro disputado en Madrid.

El futbolista español Nico Williams, del Athletic de Bilbao, recibió insultos racistas durante el partido de la Liga contra el Atlético Madrid disputado este sábado, informa el diario Marca.



"He ido a sacar el córner y he escuchado sonidos de mono. La verdad es que han sido pocos. Gente tonta hay en todas partes y bueno no pasa nada, hay que seguir trabajando", declaró el delantero después del encuentro jugado en el estadio del equipo rival. "Espero que esto vaya cambiando poco a poco", añadió.

Williams, que marcó un gol poco después del incidente, explicó que lo celebró con rabia destacando su color de piel. "No es normal que todavía te insulten por tu tono de piel. Pero bueno, no pasa nada, hay que seguir trabajando, centrado en lo mío y ya está", concluyó.

"En el minuto 36 de partido aproximadamente, cuando el juego se debía reanudar con saque de esquina a favor del Athletic Club, se escuchó desde la grada fondo sur un sonido imitando a un mono 'uh, uh' […] en ese preciso instante se activó el protocolo contra el racismo", reflejó en el acta del partido el árbitro Juan Martínez Munuera, detallando que, al cabo de un minuto, se anunció por megafonía que dichas actitudes debían cesar y se reanudó el encuentro.