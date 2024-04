Jefe del FEM: No veíamos una deuda mundial así desde las guerras napoleónicas

El presidente del Foro Económico Mundial (FEM), Borge Brende, asegura que el mundo no ha tenido tanta deuda desde hace más de dos siglos, según declaró este domingo a Dan Murphy, periodista de CNBC, en Arabia Saudita.



"Tenemos que abordar la situación de la deuda mundial", señaló el jefe del FEM. "No habíamos visto este tipo de deuda desde las guerras napoleónicas [años 1803-1815], nos estamos acercando a una deuda del 100 % del PIB mundial", añadió.

En este sentido, afirmó que los gobiernos tienen que estudiar cómo reducir esta deuda y tomar las medidas fiscales adecuadas sin llegar a una situación que desencadene una recesión. Asimismo, sugirió que la inteligencia artificial generativa podría ser una oportunidad para el mundo en desarrollo.

"El crecimiento mundial [estimado] para este año se sitúa en torno al 3,2 [%]. No está mal, pero no es a lo que estábamos acostumbrados", continuó. "No podemos entrar en una guerra comercial, todavía tenemos que comerciar entre nosotros. El comercio cambiará", concluyó, indicando que habrá más 'near-shoring' (relocalización de la producción en países cercanos) y 'friend-shoring' (cuando países o regiones se unen para reconfigurar de una cadena de suministro).