Pelosi quiere que también se condene a Hamás en las protestas antiisraelíes en EE.UU.

Los manifestantes que protestan en universidades estadounidense contra la asistencia militar a Israel deberían incluir la condena al movimiento palestino Hamás en su agenda, ha declarado la congresista demócrata Nancy Pelosi.

En declaraciones a la BBC, la expresidenta de la Cámara de Representantes y aliada del presidente Joe Biden, dijo entender las denuncias de la severa crisis humanitaria en la Franja de Gaza a consecuencia de los bombardeos del enclave palestino por Israel.

La política también dijo que no es una admiradora del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y criticó las acciones de su Gobierno, pero reconoció su derecho a la autodefensa.

En este sentido, insistió en que las manifestaciones deben condenar las acciones terroristas del movimiento Hamás y condenar su incursión en Israel el 7 de octubre, cuando mataron a unas 1.200 personas y tomaron 253 como rehenes.

"Les he dicho a esos [manifestantes]... ¿Les importa lo que ha hecho Hamás, les importa lo que ha pasado en Israel, no tendrían, si eso pasara aquí, no tendríamos que responder?", afirmó.

Aunque la congresista señaló que las protestas estudiantiles en EE.UU. entran dentro de lo normal y que existe una "completa justificación" para oponerse a lo que está pasando en Gaza, hace varios días Pelosi señaló que existe "cierta incentivación por parte de los rusos para algo de lo que está pasando", en referencia a las manifestaciones.

"Confío en la sinceridad de muchos de los manifestantes. Es orgánico. Es espontáneo. Es real. Pero, creo que algunas cosas tienen un tinte ruso", expresó en declaraciones a RTÉ.

El activismo estudiantil en Estados Unidos contra la guerra israelí en la Franja de Gaza se ha saldado ya con más de 700 arrestos desde mediados de abril, según estimaciones de The New York Times.

Cada vez más prestigiosas e influyentes universidades de EE.UU. se suman a las protestas contra el apoyo militar brindado por Washington a Israel bajo el lema 'Paren de financiar el genocidio en Gaza'.