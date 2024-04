Candidata a alcaldía en México renuncia a la contienda tras un ataque a balazos

Linda Padilla, candidata a la alcaldía de la ciudad mexicana de Guadalupe por el partido VIDA, anunció el sábado que renuncia a la contienda, después de que una camioneta de su equipo de campaña fuera atacada a balazos pocos días antes.

Renuncia a la candidatura por alcaldía de Gpe del Partido Vida, Linda Padilla, al asegurar que teme por su vida y de su familia luego de haber sido baleada su camioneta @mexnewz@RealPolitikNLpic.twitter.com/xlBHXkNNdx — Personajes (@reportecoco) April 28, 2024

Frente a las instalaciones del Instituto Estatal Electoral de Nuevo León, Padilla dijo que su decisión se debe a que no tiene garantías de seguridad para ella, su familia ni su equipo de campaña. La ahora excandidata señaló que la medida la pone "completamente triste", sin embargo, debe pensar en el bienestar de sus allegados.

La candidata a la alcaldía de Guadalupe #NuevoLeón, Linda Padilla, renunció a la candidatura luego de que su vehículo fuera baleado el pasado jueves.Padilla no se encontraba a bordo del auto al momento del ataque. https://t.co/bUOmpfqG3fpic.twitter.com/8g1dvhPqNM — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) April 28, 2024

"Quiero ofrecerles una disculpa a todos por no tener la valentía de continuar en esta contienda, pero para mí es más importante proteger a todo mi equipo y a toda mi familia", aseguró entre lágrimas. Además, agradeció a "todos aquellos que mostraron su confianza y simpatizaron con el proyecto".

Padilla recordó el ataque que sufrió una de las camionetas de su equipo de campaña mientras ella se encontraba en otro lugar y lo calificó de "cobarde". Asimismo, dijo que ningún integrante de su equipo resultó herido, "todo quedó en pérdidas materiales". Según las autoridades, el vehículo recibió al menos tres impactos de bala mientras los ayudantes de Padilla se encontraban en las calles haciendo campaña.

"Los hechos son lamentables, no podemos seguir viviendo en una sociedad en donde no podamos transitar libremente por las calles, en donde no podamos elegir libremente quien nos va a gobernar, pero hoy esta es mi postura, hoy renuncio a esta candidatura", insistió la política, prometiendo que seguirá sirviendo al estado de Nuevo León por el tiempo que la vida le "permita" hacerlo. "Es mi vocación, es mi pasión y me voy a morir haciéndolo si es necesario", sentenció.