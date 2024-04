Miles de españoles se congregan frente al Congreso en apoyo a Sánchez

Los manifestantes portaron diversas pancartas en apoyo al presidente del Gobierno pidiéndole que no dimita.

Miles de personas se han congregado este domingo bajo el lema 'Por amor a la democracia' frente al Congreso de los Diputados de España en Madrid, horas antes de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, comparezca ante los medios para comunicar su decisión sobre su continuidad al frente del Ejecutivo, informan medios locales.

El miércoles, Sánchez puso una pausa a su agenda oficial y anunció que evaluará su permanencia en el cargo, luego de las denuncias en contra de su esposa, Begoña Gómez, por parte de una organización de ultraderecha.

Un juzgado de Madrid abrió a principios de la semana diligencias previas contra Gómez para investigar sus relaciones con empresas que recibieron fondos y suscribieron contratos públicos con la administración dirigida por su marido.

Sánchez miles de personas estamos aquí, por la democracia, para parar el golpe. No te rindas #YoConPedroSánchez#PedroNoTeRindaspic.twitter.com/WVS8wzJ24c — El Cid Sánchez (@Cidpedrosanchez) April 28, 2024

A la manifestación, que fue convocada a las 19.00 horas para "defender la democracia frente a las falsedades de la derecha mediática", acudieron también la ministra de Sanidad, Mónica García; el ministro de Cultura, Ernest Urtasun; el portavoz de Sumar en el Congreso, Iñigo Errejón; y la candidata de Sumar a las elecciones europeas, Estrella Galán, entre otros.

Segunda manifestación a favor de Pedro Sánchez.#PedroQuedatepic.twitter.com/09zq9wAi2z — Pepa Sebastián 💚❤️ (@PepaSebastian58) April 28, 2024

La marcha, que partió desde Atocha en dirección al Congreso de los Diputados, duró alrededor de una hora.

Los manifestantes portaron pancartas pidiéndole a Pedro Sánchez que no dimita y que no se rinda. "No estás solo", "el pueblo unido jamás será vencido", gritaban algunos de los presentes.

Desborde de democracia por las calles de Madrid. Miles de personas están frente al Congreso de los Diputados para seguir defendiendo la Democracia y al Gobierno que ha sido elegido en las urnas por los españoles #PorAmorALaDemocracia 📽️ @MadridDecadente 👇 pic.twitter.com/FTpXXtwWOJ — Diego 🌿 (@DiegoRBCA) April 28, 2024

En la multitud se escuchó también el himno del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) en apoyo al presidente.

"FUERA FASCISTAS DE LAS INSTITUCIONES" se oye con fuerza y como melodía de fondo el himno del @PSOE. @sanchezcastejon QUEDATE!! 🌹❤️ #PedroNoTeRindas#MereceLaPenapic.twitter.com/quXl4U0Rgr — Miguel Angel Martín (@mikihoyos) April 28, 2024

Además, según reportes, la gente mostró el respaldo a su mujer, coreando "Begoña, estamos contigo". Se espera que el lunes Sánchez comunique su decisión sobre si sigue o no al frente del Gobierno.