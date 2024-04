Investigan a Boluarte por soborno

El fiscal interino de Perú, Juan Carlos Villena, investiga a Dina Boluarte por presuntamente recibir sobornos del gobernador regional de Ayacucho, Wilfredo Oscorima, quien le habría cedido "en calidad de préstamo" varios relojes de alta gama, reportó este sábado el periodista Alonso Ramos, quien obtuvo acceso a la documentación correspondiente. Villena citó a Boluarte para el 15 de mayo en el marco del caso Rolex.

"Siendo esta una práctica que no preserva el correcto funcionamiento de la administración pública y debilita el fortalecimiento de las instituciones, es ilícita no solo cuando es del funcionario hacia el particular o viceversa, sino, con mayor razón, cuando es de funcionario a funcionario, más todavía si se trata de dos altos funcionarios de Estado, donde quien representa la máxima autoridad de la Nación sugiere tener con el otro 'amistad personal', 'amistad sincera de hermanos' y que se encuentra 'afianzada'", indica el documento.