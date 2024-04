Acribillan a excandidata a Miss Ecuador, mencionada en el 'caso Metástasis'

Landy Párraga Goyburo, una modelo y excandidata a Miss Ecuador, fue víctima el pasado domingo de un ataque armado mortal, comunicó la Fiscalía. Párraga, de 23 años de edad, recibió varios disparos de dos sicarios enmascarados minutos después de que subiera a sus historias en las redes sociales una imagen del almuerzo que disfrutaba en un restaurante, recogieron medios locales.

Reportes señalan que la modelo fue pareja del poderoso narcotraficante Leandro 'El Patron' Norero, asesinado en la cárcel en año 2022. Párraga había sido mencionada en unos chats que la Fiscalía General del Estado había revelado sobre el 'caso Metástasis', que indican que Norero temía que su esposa supiera que estaba relacionado con la joven.

"Donde mi mujer sale con algo de ella. Me jodo. Por favor. ¿Cómo llegan a ella? Mi estimado, el nombre de ella (Landy Párraga) no puede salir por ningún lado. Si no se me viene el mundo abajo", había escrito Norero a un hombre de su entera confianza, reseñaron medios.

En el 'caso Metástasis' se indaga una presunta estructura criminal que operaba a favor de los intereses de Norero. Según la fiscal general de Ecuador, Diana Salazar Méndez, el caso es "el más grande en la historia" del país andino que se ha realizado contra las redes de corrupción y narcotráfico.