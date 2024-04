"Exageraciones y calumnias": López Obrador minimiza acusaciones del debate presidencial

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, minimizó las acusaciones de presuntos vínculos de su Gobierno con el narcotráfico que lanzó la candidata opositora Xóchitl Gálvez durante el debate presidencial que se realizó el domingo por la noche.

"Estuvo muy bien el debate, estamos bien, de buenas, no veo groserías, algunas cosas ahí menores pero muy bien, vamos muy bien", dijo al recordar que ya solo falta un tercer debate entre Gálvez, la candidata oficialista Claudia Sheinbaum y el opositor Jorge Álvarez Máynez.

“Estuvo muy bien el debate, estamos bien, de buenas. No hubieron groserías, algunas cosas ahí menores, pero muy bien, vamos muy bien”, dijo el presidente @lopezobrador_ sobre el segundo debate presidencial. pic.twitter.com/9LrFmnofr1 — Emeequis (@emeequis) April 29, 2024

Recordó, además, que el próximo 2 de junio se realizarán las elecciones más importantes en la historia de México, ya que, junto con la presidencia del país se elegirán nueve gubernaturas, 128 senadurías, 500 diputaciones federales, 31 congresos locales, 1.580 ayuntamientos, 16 alcaldías y 24 Juntas municipales.

"Todo está en santa paz. Si hay diferencias que se manifiesten, incluso aunque se excedan las denuncias porque hay exageraciones y calumnias en este tiempo, en el caso de lo que estamos padeciendo como Gobierno", afirmó.

Como presidente, aseguró, enfrenta "una campaña muy vulgar y desde luego calumniosa" que intenta relacionarlo con el crimen organizado.

"Todo esto de 'AMLO presidente narco' lo inventó un publicista o varios del extranjero, de los vinculados a las agencias, no sé si de la CIA o de la DEA, con vínculos con los grupos conservadores de México que no les gusta la transformación, echaron a andar esa campaña desde hace como tres meses", recordó.

En nombre de la “austeridad”, el gobierno del narcopartido que representa Sheinbaum abandonó al campo y a la pesca. Desaparecieron los apoyos, seguros, coberturas y créditos. En mi gobierno, las familias del campo y la pesca recibirán todos los apoyos que necesiten.… pic.twitter.com/QmsOMsYsrN — Xóchitl Gálvez Ruiz (@XochitlGalvez) April 29, 2024

Durante el debate, Gálvez, a quien López Obrador señala como "la candidata del conservadurismo", aseguró que Sheinbaum es "la candidata de las mentiras" y "del narcopartido" y que representa al "narcogobierno".

Desafío

López Obrador recordó el reportaje del diario The New York Times que aseguró que EE.UU. investigaba el presunto financiamiento narco de sus campañas presidenciales, a pesar de que esas causas se cerraron porque nunca hubo elementos concretos para acusarlo.

En esa misma campaña en su contra, agregó, se inscribe el nuevo libro 'La historia secreta: AMLO y el Cártel de Sinaloa', de la periodista mexicana Anabel Hernández.

"La señora que acaba de presentar un libro en contra mía no presenta una sola prueba. Son unos vil calumniadores; los emplazo a que presenten pruebas", advirtió.

El presidente también respondió a las acusaciones que Gálvez lanzó en el debate en contra de sus hijos, al asegurar que han hecho negocios personales con la construcción del Tren Maya.

"Si mis hijos están metidos en negocios ilícitos en el Tren Maya, ¿por qué no presentan denuncias? Si ya he dicho que no acepto la corrupción de nadie, ni de mis hijos. Nada más es calumniar con la máxima del hampa del periodismo de que la calumnia, cuando no mancha, tizna", explicó.

Sin embargo, consideró que las difamaciones y los ataques no surten efecto porque no es un Gobierno corrupto, ni sus hijos han participado en negocios ilícitos; y porque "el pueblo es mucha pieza, es muy consciente, está muy politizado y no es fácil engatusarlo, manipularlo".

