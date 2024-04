Postergan audiencia de preparación de juicio contra Nicolás Petro Burgos

El Juzgado Superior de Barranquilla, Colombia, postergó hasta el 5 de agosto la audiencia preparatoria de juicio contra Nicolás Petro Burgos —hijo mayor del presidente colombiano, Gustavo Petro—, a quien la Fiscalía colombiana investiga por enriquecimiento ilícito y lavado de activos en el contexto de la campaña electoral de 2022.

"El juzgado accede a la solicitud de aplazamiento de la defensa y no por el motivo de falta de descubrimiento absoluto como dio a entender, sino que no se ha perfeccionado y la Fiscalía es consciente de que no se pierde nada en hacer esa revisión", argumentó el juez a cargo de la causa.

#ATENCIÓN| El juez segundo Penal del Circuito Especializado de Barranquilla accedió a la solicitud de aplazamiento de la defensa de Nicolás Petro de la audiencia preparatoria. El juez también aseguró que no obligará a la @FiscaliaCol a revelar la identidad de la fuente no formal. — Jenny Rocio Angarita Galindo (@JennyAngaritaG) April 29, 2024

En la audiencia preparatoria, tanto la acusación como la defensa deben exponer la evidencia que presentarán durante el juicio, lo que incluye pruebas físicas y la lista de testigos, explica El Colombiano.

Con respecto a la duración del juicio oral, aunque no hay medida precisa, el medio apunta que podría prolongarse por más de un año, donde al final las partes presentarán sus alegatos finales y el juez emitirá una sentencia.

Polémica por las pruebas

La defensa de Petro Burgos solicitó el aplazamiento de la audiencia por no haber recibido "toda la información del caso ni los elementos materiales probatorios", y por considerar que en el proceso habrían ocurrido irregularidades en la recolección de datos.

🗣️Toma la palabra el abogado de Petro Burgos, Diego Henao. Hará sus observaciones sobre las pruebas que pretende usar la @FiscaliaCol. 👉Dice que la Fiscalía no ha entregado distintos informes que usará como prueba. — La Silla Vacía (@lasillavacia) April 29, 2024

El abogado defensor, Diego Henao, calificó como acto "desleal" la negativa del fiscal Mario Burgos de entregar todas las pruebas recopiladas.

De su parte, la Fiscalía afirmó que entregó "la totalidad del descubrimiento probatorio" en el caso y presentó "la línea de tiempo" de la investigación adelantada contra el acusado.

Para argumentar su posición, se presentó una relatoría del material probatorio compilado por el caso, al tiempo que aseveró que la defensa se ha negado a recibir las pruebas correspondientes.

Sin embargo, Burgos admitió que había "una excepción" a la transparencia que, en su decir, ha exhibido la Fiscalía para con la defensa.

"Esa excepción es realmente la identidad de la fuente no formal. Dejamos desde ya en claro que esa no hace parte de la teoría del caso de la Fiscalía", detalló.

En contraste, los representantes legales del acusado sostienen que no hay motivo alguno para ocultar esa información y aseveran que su omisión socava efectivamente el derecho a la defensa.

Por su lado, el juzgado aseveró que la postura de la Fiscalía es comprensible, ya que no se trata de un elemento de prueba con incidencia en el proceso y adelantó que "no piensa obligar" a los fiscales a entregar esa información a la defensa.

El fiscal Burgos llamó a recordar que Nicolás Petro está acusado por presunto lavado de activos y enriquecimiento ilícito desde el pasado 11 de enero de 2024 y adelantó que su despacho va a solicitar una medida de aseguramiento en un centro carcelario.

Denuncias de presiones

El exdiputado del departamento colombiano del Atlántico fue detenido el 29 de julio anterior junto a su exesposa Daysuris Vásquez, por el presunto aporte de dinero ilícito a la campaña electoral de su padre en 2022.

El escándalo estalló cuando Vásquez, en medio de una disputa marital, acudió a los medios de comunicación a denunciar el hecho, lo que derivó en una investigación penal.

Inicialmente, tanto él como su excompañera sentimental acordaron cooperar con las autoridades para desentrañar lo que sería un entramado de corrupción –al que estaría ajeno el mandatario–, pero luego Petro Burgos se declaró inocente y alegó que entonces había sido presionado por los fiscales para declarar contra su papá por motivos políticos.