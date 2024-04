Milei recibe un buque de la Guardia Costera de EE.UU. que patrullará aguas argentinas

El presidente de Argentina, Javier Milei, dio este lunes en el puerto de Buenos Aires la bienvenida al buque Cutter James de la Guardia Costera de EE.UU., que patrullará aguas marítimas argentinas para enfrentar la pesca ilegal.

La embarcación estadounidense llegó al país suramericano con la misión de realizar tareas conjuntas con la Prefectura Naval argentina en el límite de la Zona Económica Exclusiva, en el Atlántico Sur.

La recepción del buque, que permanecerá en la capital argentina hasta el viernes, fue encabezada por el mandatario, su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich.

El Presidente Javier Milei recibió al guarda costas USCG Cutter James de los Estados Unidos junto a la Secretaria de la Presidencia, Karina Milei, y a la Ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.Este buque participará en un ejercicio conjunto con la Prefectura Naval Argentina… pic.twitter.com/KpKqBmyNSb — Oficina del Presidente (@OPRArgentina) April 29, 2024

En un comunicado, la Embajada estadounidense afirmó que la llegada de la embarcación "marca un momento significativo en la continua colaboración entre Estados Unidos y Argentina, orientada a mejorar la seguridad marítima y combatir actividades ilícitas en el mar".

El embajador Marc Stanley, el presidente Javier Milei, la ministra Patricia Bullrich y otras autoridades recibieron hoy al buque USCG James, de visita en Argentina para profundizar la colaboración en la mejora de la seguridad marítima y el combate contra las actividades ilícitas… pic.twitter.com/RefJAchH5P — Embajada de EEUU en Argentina (@EmbajadaEEUUarg) April 30, 2024

"Durante esta visita, la tripulación también realizará actividades conjuntas en alta mar con sus contrapartes argentinas, enfatizando el espíritu de cooperación de esta misión", indica el texto.

A través de la sede diplomática, la Casa Blanca detalló que el USCG Cutter James tiene una dotación de 150 hombres y mujeres, y es "uno de los barcos más grandes y tecnológicamente avanzados de la flota de la Guardia Costera" de EE.UU.

"La tripulación está dedicada a misiones que incluyen el combate al tráfico de drogas y la vigilancia de actividades de pesca ilegal, no reportada y no regulada, en el Atlántico. Su trabajo no solo apoya las necesidades de Estados Unidos, sino que también contribuye a la estabilidad y seguridad regional", añadieron.

Alianza estratégica

La llegada del buque costero norteamericano a la Argentina se da en línea con la reciente "alianza estratégica" entre ambos países, anunciada por el presidente Milei en el marco de la visita de la jefa del Comando Sur de EE.UU., Laura Richardson, a principios de abril.

Ese fue el inicio de una relación que contempla la cooperación entre ambas naciones en materia de Defensa y Seguridad, así como la instalación de una base marítima conjunta en la provincia de Santa Cruz y el financiamiento de EE.UU. para la compra de 24 aviones F-16 a Dinamarca, entre otros anuncios de los últimos días.

Este acercamiento con lo que Milei llama "el mundo libre" de Occidente, donde incluye a Israel como otro de sus principales aliados, coloca a Argentina en una encrucijada geopolítica por la importancia de las relaciones con China, su segundo socio comercial después de Brasil, en el marco de las tensiones entre Washington y Pekín.