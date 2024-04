La Universidad de Columbia expulsa temporalmente a estudiantes por protestas propalestinas

La Universidad de Columbia, en Nueva York, anunció este lunes por la tarde que había comenzado a expulsar temporalmente a los estudiantes que habían seguido participando en la protesta propalestina después de las 14:00 (hora local) y se oponían al desmantelamiento de un campamento levantado en el campus en rechazo a la guerra de Israel contra Hamás en Gaza.

La medida ha sido anunciada por Ben Chang, vicepresidente de comunicaciones y portavoz de la universidad, tres horas después de que venciera el plazo. "Hemos comenzado a expulsar temporalmente a los estudiantes como parte de la siguiente fase de nuestros esfuerzos para garantizar la seguridad de nuestro campus", dijo Chang.

Estudiantes de la Universidad de Columbia, en Nueva York, realizaron este lunes una protesta propalestina. Algunos de ellos instalaron un campamento a las afueras del campus. pic.twitter.com/knvKnWF6f4 — Sepa Más (@Sepa_mass) April 30, 2024

La universidad había informado con antelación de que las personas que no abandonasen la zona de protestas en el tiempo establecido "serían expulsadas temporalmente en espera de una mayor investigación" y se les prohibiría completar el semestre de primavera. La universidad no precisó cuántos estudiantes ya han sido penalizados.

La presidenta de la universidad, Nemat Minouche Shafik, solicitó a los manifestantes que se dispersaran voluntariamente, insistiendo en que la protesta había creado "un ambiente poco acogedor para muchos de los estudiantes y profesores judíos", además de convertirse en "una distracción ruidosa" para los universitarios.

Shafik recordó que el 15 de mayo tendrá lugar la ceremonia de graduación, y que "tampoco queremos privar a miles de estudiantes, sus familias y amigos de una celebración" debido a la concentración de tiendas de campaña en el campus universitario.

Las manifestaciones de los estudiantes a favor de Palestina siguen adelante en la Universidad de Columbia, ubicada en Nueva York. Los participantes han colocado barricadas dentro de los edificios. pic.twitter.com/TeuxBP2cw6 — Sepa Más (@Sepa_mass) April 30, 2024

En medio de críticas

La decisión sobre la expulsión de estudiantes ha sido tomada después de que Shafik se convirtiera la semana pasada en objeto de presiones, cuando un comité de supervisión de la Universidad de Columbia se reunió para abordar su intento, hace dos semanas, de reprimir en la institución las protestas propalestinas que posteriormente se extendieron por todo el país.

La presidenta se enfrentó a las críticas de muchos estudiantes, profesores y observadores externos por haber convocado a la Policía neoyorquina al campus el 18 de abril para que desmantelara el campamento de tiendas de campaña. Aunque la Policía detuvo ese día a más de 100 personas y retiró las tiendas del césped principal del campus de Manhattan, los manifestantes regresaron rápidamente y volvieron a levantar el campamento.

Desde entonces, cientos de manifestantes han sido detenidos en universidades de todo EE.UU., desde California hasta Boston, cuando los estudiantes han montado campamentos similares al de Columbia, exigiendo que sus escuelas corten lazos con las empresas vinculadas con el Ejército de Israel.

Más estudiantes arrestados

Dos estudiantes de la Universidad de Princeton, en Nueva Jersey, fueron detenidos el pasado 25 de abril tan solo seis minutos después de que se instalaran las primeras tiendas de campaña en el campus universitario. Durante el arresto, ambos fueron esposados. "Dos estudiantes de posgrado han sido inmediatamente excluidos del campus, en espera de un proceso disciplinario", informó la portavoz de la universidad, Jennifer Morrill.

El 27 de abril, 145 profesores e investigadores posdoctorales enviaron una carta a los principales administradores de la universidad, pidiendo "la reintegración inmediata y total" de lo dos estudiantes que decidieron unirse a la protesta de solidaridad con Gaza. También exigen "que todas y cada una de las medidas punitivas tomadas contra los estudiantes sean inmediatamente revocadas y eliminadas de sus registros universitarios y públicos".

Continúan las protestas estudiantiles propalestinas en la Universidad de Columbia, en Nueva York. Los estudiantes instalan barricadas en el interior de los edificios. pic.twitter.com/ZEHIXJWa1y — Sepa Más (@Sepa_mass) April 30, 2024

No obstante, los arrestos no cesaron. El lunes, el presidente de la Universidad de Princeton, Chris Eisgruber, emitió un comunicado para informar que "esta noche, un grupo de manifestantes ocupó brevemente Clio Hall, sede de la Escuela de Graduados". "Trece personas fueron arrestadas, entre ellas cinco estudiantes universitarios, seis estudiantes de posgrado, un investigador posdoctoral y una persona no afiliada a la Universidad".

"Todos los arrestados recibieron citaciones por allanamiento de morada y se les ha prohibido la entrada al campus. Los estudiantes también enfrentarán disciplina universitaria, que podrá extenderse a la expulsión temporal o definitiva", concluyó.