Boric solicita refuerzo adicional de las FF.AA. tras el asesinato de carabineros

La ministra de la Secretaría General de Gobierno, Camila Vallejo, afirmó este lunes, en conferencia de prensa en La Moneda, que el presidente Gabriel Boric, en reunión con su ejecutivo el pasado sábado, solicitó un "refuerzo adicional" a las Fuerzas Armadas y a la Policía para "copar zonas de riesgo" en el sur de Chile.

El anuncio se da después de que tres carabineros fueran asesinados la madrugada del propio sábado en una emboscada mientras realizaban un patrullaje en la localidad de Antiquina, comuna de Cañete, región de Biobío.

En relación con el asesinato, la portavoz también señaló que el Gobierno no dudará "en usar ningún arma y ninguna herramienta necesaria dentro del Estado de derecho para enfrentar este brutal crimen". Asimismo, subrayó que esto "no se trata solamente de dar justicia y garantías de no impunidad, sino de poder retomar a la senda de mayor tranquilidad que se estaba logrando en la zona de estos sucesos".

Vallejo se refirió además a que el Ejecutivo presentó "querellas por infracción a la Ley de Armas, por homicidio contra Carabineros y por organización criminal". Por otro lado, puntualizó que las herramientas jurídicas puestas a disposición "son para condenar con las máximas penas establecidas […] a los delincuentes de este brutal crimen. Estamos hablando de cadena perpetua calificada".